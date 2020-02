Weili Zhang quittera la Chine en raison d’une épidémie de coronavirus et terminera le camp de l’UFC 248 à Las Vegas

La championne des poids paille de l’UFC, Weili Zhang, a décidé de quitter Pékin et de se rendre à Las Vegas pour terminer son camp d’entraînement pour l’UFC 248.

Zhang devrait affronter sa rivale Joanna Jedrzejczyk à l’UFC 248, le 7 mars au T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. Zhang avait prévu de terminer son camp d’entraînement dans sa ville natale de Pékin, en Chine, mais en raison de l’épidémie de coronavirus qui a fait des centaines de morts et des milliers d’autres dans les hôpitaux, elle a décidé de se rendre à Las Vegas, au Nevada, pour terminer son camp.

Le directeur de Zhang, Brian Butler, a confirmé auprès de MMAFighting.com que Zhang et son équipe travaillent actuellement avec l’UFC pour obtenir des visas afin d’accélérer son voyage à Vegas pour terminer le camp d’entraînement.

«L’UFC a travaillé dur pour accélérer la venue de Weili et de son équipe pour des raisons de précaution. J’ai de nouveau connecté l’UFC avec (le candidat à la présidentielle américaine) Tulsi Gabbard qui a gracieusement essayé d’aider à faire avancer les choses », a déclaré Butler.

Gabbard avait précédemment aidé Zhang à obtenir un visa l’année dernière lorsque la nouvelle championne des poids paille avait besoin d’un pour venir aux États-Unis pour une tournée promotionnelle. Encore une fois, Zhang l’appelle à l’aide.

Le coronavirus a également affecté la relation entre Jedrzejczyk et Zhang. La semaine dernière, Jedrzejczyk a posté un mème sur son Instagram en faisant une blague sur le coronavirus, et Zhang a ensuite répondu en classe. Jedrzejczyk s’est ensuite excusé pour la blague, mais c’est quelque chose qui a offensé de nombreux fans, qui ne pouvaient pas croire que l’ancien champion se penchera à un niveau aussi bas compte tenu de la gravité du coronavirus et de la façon dont c’est quelque chose qui a tué des gens et détruit des familles.

Weili Zhang fait-elle le bon choix en quittant la Chine pour que les États-Unis terminent son camp et comment le mouvement affectera-t-il la lutte contre Joanna Jedrzejczyk à l’UFC 248?