Weili Zhang raconte comment il s’est échappé de Chine pour l’UFC 248

7 mars Weili Zhang défendra pour la première fois le Championnat du monde UFC de poids de paille. Il ne fera rien de plus ou de moins que contre le combattant le plus dominant qui ait jamais traversé la division: Joanna Jedrzejczyk.

Ce sera un combat vraiment compliqué, mais la vérité est que les complications ont commencé dans son pays d’origine en raison du coronavirus. Le combattant chinois a dû s’échapper faire partie de UFC 248.

Weili Zhang secouru de Chine pour l’UFC 248

Elle a raconté comment elle s’était rendue à ESPN.

«J’ai appris que les vols entre les États-Unis et la Chine avaient été suspendus. Ce matin-là, j’ai reçu un message de mon manager de l’UFC me disant de partir immédiatement. Ensuite, nous avons commencé à emballer nos bagages et nous nous sommes dirigés vers l’aéroport vers midi. C’était pressé. Je pensais que c’était un rêve. Je ne savais même pas où m’entraîner ou quoi que ce soit. Toute l’expérience était comme la vie d’un réfugié essayant de partir.

«Soudain, ils m’ont dit que je devais partir, ce qui m’a beaucoup ému. J’ai pris l’avion pour Abu Dhabi le 7 février après avoir passé une semaine en Thaïlande. À cette époque, j’étais un peu frustré et très excité parce que je venais de m’habituer à la Thaïlande. En Thaïlande, j’avais deux formateurs locaux avec qui je pouvais au moins parler, mais je ne savais rien d’Abu Dhabi, donc J’étais très contrarié et stressé.

«J’ai appelé ma mère et je lui ai dit que j’étais bouleversée. Elle m’a dit qu’il y avait beaucoup de gens en Chine contre le virus et que ce ne devrait pas être moi qui me plaignais juste parce que je devais voyager. Il m’a dit que les médecins et les infirmières n’avaient même pas le temps de dormir et que je devrais être reconnaissant et surmonter les difficultés. Les paroles de ma mère m’ont donné beaucoup de confiance à l’époque. »