Weili Zhang reçoit des fournitures de fans chinois pendant le verrouillage du coronavirus à Las Vegas

La championne des poids paille de l’UFC, Weili Zhang, n’est toujours pas revenue dans sa Chine natale après sa guerre contre l’UFC 248 avec Joanna Jedrzejczyk.

La championne a choisi de rester à Las Vegas pendant un mois, non seulement pour éviter une exposition potentielle au coronavirus, mais pour simplifier les tests rigoureux de l’Agence américaine antidopage auxquels elle est soumise en tant que championne de l’UFC.

Zhang subit cette période de confinement avec quelques membres de son équipe dans une maison louée de la ville. Vers le début de ce verrouillage, elle a posté une vidéo sur ses chaînes de médias sociaux chinoises des étagères stériles d’une épicerie locale – le résultat de milliers de locaux essayant de s’approvisionner pour leurs propres périodes d’isolement.

Selon un rapport du South China Morning Post, les fans en Chine ont répondu à cette vidéo de Zhang en envoyant au champion de l’UFC de la nourriture, des médicaments, des masques, un désinfectant pour les mains et plus encore.

Ils lui ont même envoyé une marmite pour cuire le riz.

«Je suis très touché. Dans un pays étranger, je peux recevoir les soins et l’aide d’amis chinois », a déclaré Zhang lors d’une diffusion en direct de 90 minutes sur la plate-forme vidéo chinoise Douyin (traduction via South China Morning Post). «Nous ne l’avons jamais vu auparavant. Nous ne pouvons pas acheter de riz. Ils nous ont envoyé du riz. Je crains que nous n’ayons pas de pot pour le faire – pour le riz – ils nous ont aussi envoyé le pot.

“Je sentais que dans un pays étranger, les Chinois étaient très unis et tout le monde applaudissait!”

S’exprimant sur son compte officiel Weibo, Zhang a également envoyé un message d’unité et d’encouragement à ses fans.

«Finalement, nous avons décidé de rester à Las Vegas», a-t-elle déclaré. «Il est plus sûr de rester immobile. Tant de gens ont obtenu des résultats avec autant d’efforts. Ce n’est pas facile pour tout le monde. J’espère que l’épidémie passera rapidement et que nous nous protégerons. Faisons ensemble.

«Alors que nous attendons tous que le monde guérisse, nous pouvons toujours rester actifs et en bonne santé. Obtenez juste un peu mieux et un peu plus fort chaque jour », a-t-elle ajouté. «Rien de nouveau pour moi ici. C’est la même chose pour moi que tout mon camp d’entraînement pour la dernière bataille. Tirez le meilleur parti de votre environnement et soyez heureux à chaque lever de soleil. »

À l’heure actuelle, on ne sait pas exactement qui Weili Zhang combattra ensuite. Cela dit, une revanche avec Jedrzejczyk est possible, tandis que le vainqueur de la prochaine revanche entre Rose Namajunas et Jessica Andrade – à condition que cela se produise – sera également un favori.

