Weili Zhang répond à la blague de Joanna Jedrzejczyk sur le coronavirus

La championne des poids paille de l’UFC, Weili Zhang, a répondu à une blague de Joanna Jedrzejczyk sur l’épidémie de coronavirus en Chine.

Jedrzejczyk a publié une histoire Instagram plus tôt cette semaine dans laquelle elle a partagé une photo d’elle-même et de Zhang alors que les deux hommes devaient entrer en collision en mars à l’UFC 248 pour la ceinture de poids de paille des femmes. Mais elle a inclus une chose supplémentaire dans l’image, et c’est un masque à gaz. C’est clairement se moquer de Zhang parce qu’il est chinois, où le coronavirus affecte des milliers de personnes et où de nombreuses personnes en sont mortes.

En réponse à ce que Jedrzejczyk a publié, Zhang a publié une réponse sur ses propres réseaux sociaux. Découvrez ce que Zhang a écrit sur son Instagram ci-dessous.

«Se moquer de la tragédie est un vrai signe de caractère. Les gens meurent, quelqu’un père, quelqu’un mère, quelqu’un enfant. Dites ce que vous voulez de moi si vous vous sentez plus fort mais ne plaisantez pas sur ce qui se passe ici. Je vous souhaite une bonne santé jusqu’au 7 mars. Je vous verrai bientôt.”

C’était une réponse élégante de Zhang à une blague insipide de Jedrzejczyk. Comme Zhang l’a noté, les gens meurent littéralement de cette maladie, donc pour Jedrzejczyk en plaisanter était de très mauvais goût. Tout comme les gens qui se moquent de la mort de l’ancienne superstar de la NBA, Kobe Bryant, ces derniers jours, il vaut mieux ne pas plaisanter sur certaines choses.

Zhang aura maintenant l’occasion de se venger de Jedrzejczyk lors de leur rencontre en mars à l’UFC 248. Elle a un pays de plus d’un milliard de personnes derrière elle, et encore plus après cette blague faite par son adversaire.

Qu’avez-vous pensé de la blague que Joanna Jedrzejczyk a faite sur le coronavirus et que pensez-vous de la réponse de Weili Zhang?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 29/01/2020.