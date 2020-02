Weili Zhang se rapproche de l’UFC 248 après l’obtention d’un visa de voyage pour la lutte pour le titre du 7 mars

Bien qu’il soit encore trop tôt pour célébrer, Weili Zhang, championne du poids de la paille de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), a fait un pas de plus vers les États-Unis après avoir obtenu son visa de voyage pendant son entraînement à Abu Dhabi, selon MMA Fighting.

«Magnum» a fui Pékin plus tôt ce mois-ci à la suite de l’épidémie de coronavirus qui, à ce jour, a infecté plus de 75 000 personnes et tué 200 personnes, la plupart en Chine. Zhang devrait arriver à Las Vegas d’ici la fin de la semaine.

C’est là qu’elle mettra son titre de 115 livres en jeu contre l’ancienne championne des poids paille, Joanna Jedrzejczyk. Leur épreuve de force à la carte (PPV) UFC 248, prévue pour cinq tours, est réservée pour le samedi 7 mars 2020 à l’intérieur de la T-Mobile Arena de «Sin City».

Il ne fait aucun doute que Zhang (20-1) recherchera un retour sur investissement après que Jedrzejczyk (16-3) ait tenté de faire des blagues sur les coronavirus à ses frais (plus d’informations sur ce crachement en ligne ici).

