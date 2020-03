Weili Zhang toujours “vraiment en colère” à propos de Joanna Jedrzejczyk se moquant du coronavirus

Image via @zhangweilimma sur Instagram

La championne des poids paille de l’UFC, Weili Zhang, admet qu’elle est toujours irritée par Joanna Jedrzejczyk qui se moque du coronavirus sur les réseaux sociaux.

Jedrzejczyk a fait une blague sur le coronavirus sur son Instagram en janvier qui a ébouriffé les plumes de Zhang – sans parler de ceux de la communauté MMA qui avaient envie de plaisanter sur le coronavirus était une erreur à faire compte tenu du nombre de personnes dans le monde qui sont mortes des suites de la déclenchement.

S’adressant aux médias à Las Vegas avant l’UFC 248, Zhang a admis qu’elle était vraiment gênée par la blague sur le coronavirus de Jedrzejczyk et a expliqué pourquoi la blague était de si mauvais goût.

«J’étais vraiment en colère à ce sujet, surtout depuis qu’elle fait des blagues sur l’épidémie et des blagues sur notre nation, notre pays. Parce que beaucoup de morts de ce coronavirus, beaucoup de familles ont perdu leurs membres dans le monde, beaucoup d’enfants ont perdu leurs parents et sont devenus orphelins. C’est un moment très tragique pour tout le peuple chinois, mais pas seulement pour le peuple chinois mais pour tout le monde dans le monde. Et elle fait des blagues à ce sujet? Cela m’a vraiment énervé », a déclaré Zhang.

«C’est probablement à cause de la différence culturelle. Dans la culture chinoise, nous ne rions pas des gens qui souffrent. Nous les aidons, nous les aidons, nous les construisons. Mais je ne la connais pas. Je suis vraiment en colère contre ça. “

Zhang aura sa chance de se venger de Jedrzejczyk pour ses commentaires ce week-end lorsque les deux se rencontreront dans l’événement co-principal de l’UFC 248. Les deux rivaux ne s’aimaient pas déjà, puis vous jetez ces commentaires dans le mélange, et il devrait y avoir beaucoup de rage refoulée à laisser sortir dans l’Octogone – ce qui signifie que les fans sont prêts à se battre.

Weili Zhang va-t-elle se venger de Joanna Jedrzejczyk ce week-end pour sa blague sur les coronavirus?

