White a fait battre Reyes Jones sur les tableaux de bord, critique le jugement de l’UFC 247

Jon Jones est sorti de l’UFC 247 avec sa ceinture légère et lourde, mais c’était une chose proche aidée en partie par le jugement discutable fourni par le Texas Department of Licensing & Regulation. Toute la nuit a été marquée par de mauvais scores et les mauvaises personnes qui ont gagné, et alors que Jones et le challenger Dominick Reyes se sont battus dans la dernière minute de leur combat de cinq rounds, le stand des commentaires a exprimé ce que nous pensions tous: j’espère que les juges auront raison. Reyes a clairement remporté les deux premiers tours et Jones les deux derniers. Le troisième tour était discutable.

En fin de compte, un seul juge a fourni un total de points sur la tête: Joe Solis a rendu un verdict de 49-46 pour Jones qui n’a fait que Reyes gagner le premier tour. Chris Lee a fourni la carte la moins controversée, 48-47 Jones, le champion effectuant les tours trois, quatre et cinq. Marcos Rosales a également rendu un verdict de 48-47 Jones, mais a donné à Jones le deuxième tour et Reyes le troisième.

Après l’événement, le président de l’UFC, Dana White, a commenté le jugement de l’événement principal et le jugement du Texas dans son ensemble.

“Le score était partout sur la carte”, a déclaré White lors de la conférence de presse d’après-combat. «Joe Silva, ancien entremetteur ici, a fait match nul. Kevin Iole m’a frappé, il avait Jones 3-2. En entrant dans le dernier tour, j’ai eu Dominick Reyes 3-1 aller au dernier tour. Mes enfants me terrorisent parce que la solution est: «Comment cela a-t-il pu arriver, papa?, Reyes a gagné ce combat», et la liste des personnes qui me contactent est longue. Donc ce n’est pas comme s’il y avait ce glissement de terrain de gens disant que c’était un vol ou quoi que ce soit. Les gens en ont partout. »

«Mais la réalité est, qui donne un sh * t? Nous ne sommes pas des juges. Aucun de nous n’est juge, les juges ont appelé la lutte, et c’est tout. Et en ce qui concerne le jugement et le reffing ce soir, je pense que c’était parfait? Non. Cela pourrait utiliser du travail ici. Je pense que Marc Ratner et Hunter Campbell doivent travailler avec ces gars-là et ils ne font pas beaucoup de gros combats ici. Et nous savons tous que ces enfants travaillent si dur et se sacrifient tellement. »

“Supprimons Dominick Reyes et Jon Jones de l’équation. Si vous êtes le premier prélim de la nuit, vous avez travaillé si dur pour y arriver. Vous m’entendez depuis vingt ans parler de reffing et de jugement. Ça ne sera jamais parfait, mais ça doit être proche. Ces enfants travaillent dur pour arriver ici. »

“Nous pouvons travailler avec ces gars”, a déclaré White lorsqu’on lui a demandé ce qui pouvait être fait. «Tout d’abord, les pouvoirs dont dispose la commission doivent se rendre compte qu’il y a eu des erreurs et que ces choses vont se produire. Rien de parfait. Aucune commission n’est parfaite. Aucun état n’est parfait. Et c’est juste quelque chose sur lequel nous devons travailler. Mais dans le combat de Reyes, c’était tellement partout sur la carte et j’ai parlé à des gars qui ont dit “Vous ne pouvez pas courir les deux derniers tours et retirer le titre au champion.” Donc, vous avez des gens qui pensent beaucoup de différentes façons de marquer un combat. Mais nous ne sommes pas des juges. “

Quant à la possibilité pour Dominick Reyes d’obtenir une revanche immédiate?

“Je ne parle jamais de combats juste après”, a déclaré White. “Tout d’abord, vous n’étiez pas là, j’étais juste dans les coulisses pour faire des interviews. Jon Jones est passé, les jambes enveloppées de glace. Et ils ont porté Dominick Reyes juste à côté de lui. Comme, les gars le portaient. Donc, quand vous voyez cette merde dans les coulisses, vous savez que vous venez de voir un combat incroyable.

“Dois-je pense qu’il mérite un match revanche? Bien sûr qu’il le fait. Mais nous verrons ce qui se passera. “