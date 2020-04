White: “Combien de temps pouvons-nous garder le monde fermé?”

L’UFC 249 est mort. Vive l’UFC 249!

Telle est la situation actuelle, car la gamme originale de la date originale du 18 avril a été réorganisée et combinée avec d’autres cartes à volets pour devenir la nouvelle UFC 249, améliorée à certains égards, prévue pour le 9 mai à Jacksonville, en Floride. Le président de l’UFC, Dana White, a également confirmé qu’ils présenteraient des émissions à peu près tout le clip après cela, avec trois spectacles supplémentaires déjà prévus pour le 13 mai, le 16 mai et le 23 mai.

Avec «Fight Island» qui doit démarrer en juin, les choses semblent se déclencher bientôt sur tous les cylindres. C’est quelque chose que Dana White ne va pas s’excuser, sans surprise. Il a expliqué son raisonnement dans une récente interview avec Yahoo! Sports Kevin Kole.

“Nous avons fermé le monde et nous l’avons contrôlé [the Coronavirus] du mieux que nous pouvons », a déclaré White. «Je ne sais tout simplement pas combien de temps nous pouvons garder le monde fermé. Il y a beaucoup de choses qui vont commencer à faire boule de neige alors que vous continuez à garder les gens enfermés dans leurs maisons sans rien à faire et sans divertissement et beaucoup de gens qui ne font pas d’argent. Ils vont commencer à manquer d’argent pour acheter de la nourriture et des choses comme ça. ”

“Je sais que tous les hippies veulent regarder cette chose et dire” Oh, nous devons nous soucier de cela et de tout le reste. “Vous savez, les gens qui sont dehors et productifs et qui font de l’argent sont aussi un gros problème. Pour votre esprit, pour tout. Et je dois commencer à trouver des moyens de contourner ce problème et de trouver un moyen de ramener les gens le plus près possible de la normale. »

White a également réitéré que personne dans l’UFC ne perdait son emploi à cause de la pandémie.

“Pas de licenciements à l’UFC”, a-t-il confirmé. «Aucun de mes employés ne sera licencié. N’arrive pas.”

Quant à la promesse implicite mais non implicite de «faire les choses correctement» avec des combattants qui avaient déjà traversé des camps de combat pour des cartes annulées?

“Nous y travaillons”, a déclaré White. “Les gens qui ont raté leur combat, nous travaillons sur toute une affaire pour ces gars-là. Nous travaillons sur tout ça. “

“Nous ne faisons pas de contrôles de relance, nous serons de retour et c’est ce que nous allons faire”, a déclaré White après une diatribe au sujet des médias en supposant qu’il ne prendrait pas soin de ses combattants. «Et beaucoup de gens perdent leur emploi et ne peuvent pas payer leurs factures et ne peuvent pas faire des choses comme ça. Lorsque vous êtes avec l’UFC, nous allons de l’avant. Vous allez continuer à travailler, vous allez continuer à gagner de l’argent, vous allez continuer à nourrir votre famille, que vous travailliez ici dans les bureaux ou que vous vous battiez pour l’UFC. ”

«Beaucoup de médias devenaient fous que j’essaie de retirer ce combat le week-end dernier. Beaucoup de médias vont bientôt être licenciés. Ce n’est que le début. Et nous n’avons même pas encore parlé de revenir à la normale. Mais quand nous reviendrons à la «normale», il faudra beaucoup de temps avant que les choses redeviennent normales. »