White critique les médias lors de la propagation du coronavirus: “Les personnes les plus faibles sur terre couvrent le sport le plus brutal sur terre”

Dana White

Il est clair que sans les multiples restrictions de vol et les congrégations massives, Dana White Je n’aurais eu aucun mal à suivre le calendrier UFC malgré le coronavirus.

Au milieu des critiques d’un secteur de la presse spécialisé dans le MMA, l’UFC a réalisé le UFC Fight Night Brasilia derrière des portes closes il y a presque une semaine.

Le plan de l’UFC était d’offrir ses trois prochains événements sans la présence du public à des endroits qui devaient être déterminés après que la Commission sportive du Nevada a refusé de réglementer de peur que la propagation du virus ne s’aggrave.

White a épuisé tous les recours sur son pouvoir pour s’assurer que les événements se déroulent normalement, mais lundi dernier, il a décidé de les reporter après qu’il devenait très difficile de commencer les combats et de mettre des panneaux d’affichage.

Dans une récente interview avec Kamaru Usman Diffusé sur Instagram (via MMA Junkie), le président de la promotion inculpé contre les médias et a expliqué pourquoi il voulait mener à bien les événements au milieu de la pandémie.

Pensez-y: allez en ligne et regardez certaines de ces personnes. Et ce n’est pas une critique, c’est un fait: les personnes les plus faibles et les plus faibles sur terre couvrent le sport le plus brutal et le plus grand de la terre. Qu’attendez-vous qu’ils disent? Que pensez-vous qu’ils vont dire? », A déclaré White sur vidéo.

White a poursuivi en expliquant que, contrairement à d’autres sociétés de plusieurs milliards de dollars, il n’a licencié personne pendant cette crise.

«J’ai plus de 350 employés qui travaillent pour moi. Des entreprises milliardaires licencient leurs employés en ce moment. Nous n’avons renvoyé personne à l’UFC. Et chaque combattant qui se bat pour moi va se battre trois fois par an. Notre calendrier va continuer. Tout le monde sera payé. Nous verrons comment déchiffrer cela et nous serons le premier sport à revenir. “

White a clairement indiqué qu’il ne se soucie pas du tout de ce que pensent les médias car ils n’ont aucune responsabilité de subvenir aux besoins des autres.

“Écoutez, les médias peuvent parler autant de conneries qu’ils veulent. Ils ne nourrissent pas les familles. Ils ne se soucient pas des gens. Ils n’ont pas de personnes qui dépendent d’eux. Ils n’ont personne à soutenir. Nous faisons ce qu’il faut en matière de tests médicaux. C’est tout ce que nous faisons. Ce n’est pas nouveau. Nous faisions déjà cette merde d’avant le coronavirus. Nous prenions soin des gens et nous nous assurions que tout le monde était en bonne santé. Chaque combattant qui voyage et participe à des compétitions reçoit de meilleurs soins médicaux qu’à la maison. J’ai dit à tous les combattants: si vous ou vos proches avez une situation ou quelque chose de pire, appelez-moi. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour m’assurer qu’ils soient traités », a-t-il conclu.

Pour l’instant, le seul événement que la promotion a prévu est le UFC 249, qui se tiendra – pour l’instant – ce 18 avril.