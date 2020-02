Wilder conserve un cornerman jetant des serviettes avant le combat contre la trilogie Fury, envoie un message intense aux fans de boxe

Deontay Wilder devait remettre au cornerman, Mark Breland, ses papiers de marche après avoir jeté l’éponge lors de la septième manche du match revanche “Bronze Bomber” avec Tyson Fury plus tôt ce mois-ci.

Wilder se faisait matraquer par «Gypsy King» à la cloche d’ouverture de leur redémarrage prévu des poids lourds, mais n’a jamais voulu arrêter le combat. L’ancien champion WBC avait prévenu son coin entier plus tôt dans sa carrière de ne jamais jeter l’éponge quoi qu’il en soit, alors vous pouvez imaginer le drame qui a suivi pour l’équipe Wilder.

«J’ai donc dit à mon équipe de ne jamais, jamais, peu importe à quoi cela ressemble, de ne jamais jeter l’éponge avec moi parce que je suis un type spécial. Il me restait encore cinq tours. Peu importe à quoi cela ressemblait, j’étais toujours dans le combat », a déclaré Wilder à Yahoo après le combat. «Je comprends qu’il me surveillait et essayait de faire ce qu’il jugeait bon, mais c’est ma vie et ma carrière et il doit accepter mes souhaits.»

Maintenant, après avoir exercé son droit de combattre Fury dans un combat de trilogie, Wilder change son air et a décidé de garder Breland dans son équipe. “Bronze Bomber” n’est toujours pas d’accord avec la décision de son cornerman de jeter l’éponge, mais il comprend d’où il venait.

“Je suis un guerrier. Je ressens la même chose que je ressentais la nuit du combat », a déclaré Wilder dans une déclaration à l’Athletic. «Si je dois sortir, je veux sortir sur mon bouclier. Mais je comprends que mon coin et mon équipe ont à cœur mon intérêt. Mark Breland fait toujours partie de l’équipe Wilder. »

C’est probablement une bonne décision pour Wilder alors que le poids lourd invaincu vient de connaître sa première perte en carrière. Avoir toutes les mains sur le pont pour un troisième combat avec Fury est la meilleure décision que Wilder pourrait prendre, même si sa récente perte par TKO contre “Gypsy King” était due à un costume de 45 livres.

Wilder, qui est maintenant sans le titre des poids lourds WBC pour la première fois depuis 2014, se prépare déjà pour un autre tir à Fury. L’artiste de KO, âgé de 34 ans, s’est rendu sur les réseaux sociaux plus tôt cette semaine pour envoyer le message vidéo suivant à tous ses fans:

“Bonjour mon peuple”, a déclaré Wilder. «Votre roi est ici. Nous n’allons nulle part. La guerre vient de commencer. Nous nous relèverons.

C’est un message intense pour le moins, surtout parce que Wilder est aussi réel que possible. Mais étant donné que Fury a réussi à dominer Wilder dès les premières secondes de leur revanche plus tôt ce mois-ci, “Bronze Bomber” va devoir faire de nombreux ajustements à l’entraînement pour regagner son emprise sur le monde de la boxe plus tard cette année.