Will Brooks signe avec ARES Fighting Championship

L’ancien champion des poids légers de Bellator et vétéran de l’UFC, Will Brooks, a signé un nouveau contrat avec ARES Fighting Championship.

La nouvelle de la signature de Brooks avec ARES a d’abord été relayée par Al Zullino de BJPenn.com, puis confirmée sur Twitter par Alan Murphy, les entremetteurs d’ARES.

Voici comment aurait été la carte ARES de Johannesburg, y compris les débuts de la promotion de Juan Adams et le combat de deuxième année de Reug Reug.

De plus, regardez cette carte principale avec Taylor Lapilus x Wilson Reis et Martin van Staden x Will Brooks.

J’ai donc accepté un rôle de jumelage avec ARES en janvier.

ARES2 en 🇧🇪 a été annulé en raison de COVID19.

Ci-dessous allait être la carte ARES2, cette fois en 🇿🇦. Cependant, cela est également annulé. #FlattenTheCurve

Comme l’affirme Murphy, la carte ARES 2 a dû être annulée non pas une mais deux fois en raison de la pandémie de coronavirus. La carte devait initialement avoir lieu en Belgique avant d’être transférée en Afrique du Sud. Cependant, cet événement a maintenant été annulé, ce qui signifie que les débuts de l’ARES pour Brooks contre Martin Van Staden ont de nouveau été retardés.

Brooks (20-5-1) sort d’une défaite de soumission controversée contre Gleison Tibau l’été dernier au Battlefield FC 2. Avant cela, il avait connu une course quelque peu réussie en PFL où il est allé 2-0-1 au total pendant la première saison de la promotion. Cependant, le PFL a décidé de ne pas le recruter à nouveau pour sa deuxième saison, forçant Brooks sur la scène régionale pour obtenir plus de combats.

Brooks a combattu pour Bellator entre 2013 et 2015, avec une fiche de 9-1 au total avec une paire de victoires contre Michael Chandler. Le rêve de Brooks était de se battre pour l’UFC alors quand il est devenu agent libre, il a décidé de se diriger vers l’Octogone. Cependant, il a eu du mal à l’UFC, allant 1-3 au total avec une victoire sur Ross Pearson et des pertes contre Nik Lentz, Charles Oliveira et Alex Oliveira avant d’être libéré.

Êtes-vous excité de voir Will Brooks se battre pour ARES?