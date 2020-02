Wilson Reis, ancien challenger du titre des poids mouches de l’ex-UFC, signe avec l’ARES FC

Wilson Reis a trouvé une nouvelle maison après sa libération de l’UFC.

Reis (23-10 MMA), ancien challenger du titre des poids mouches de l’UFC, a signé avec l’organisation afro-française MMA ARES FC, a annoncé mardi la promotion.

Reis a passé six ans avec l’UFC, établissant un record de 7-6. Il détient des victoires contre Scott Jorgensen, Dustin Ortiz et Ben Nguyen. Après avoir remporté six de ses huit premiers combats à l’UFC, Reis a reçu un tir au titre contre le champion de 125 livres, Demetrious Johnson. Il a été soumis au troisième tour de leur combat pour le titre d’avril 2017.

Reis perdrait ensuite trois de ses quatre prochains matchs, y compris une perte de TKO contre l’actuel champion des poids coq UFC Henry Cejudo, ce qui a conduit à sa sortie à l’UFC en mai.

Une date n’a pas encore été fixée pour les débuts de l’ARES FC brésilien de poids mouche.

