Wilson Reis fier de la course UFC mais concentré sur le prochain chapitre de l’ARES FC

Un ancien challenger pour le titre de l’UFC, Wilson Reis a vu sa course octogonale se terminer à la fin de l’année dernière, mais le vétérinaire brésilien dit qu’il quitte l’organisation sans regret.

“Je viens de faire une super course à l’UFC”, a déclaré Reis au MMA Junkie. «Je suis vraiment bouleversé par mes pertes, mais heureux de mes victoires et de combattre Demetrious Johnson. J’ai rêvé de me battre à l’UFC, et j’ai été à l’UFC pendant six ans, donc pour moi, c’était définitivement – je ne suis pas triste. Je suis content de ma performance. “

Reis, qui a également couru longtemps pour Bellator, est venu à l’UFC en 2013, enregistrant six victoires lors de ses huit premières apparitions et remportant un tir contre le champion des poids mouches d’alors Johnson en avril 2017. Reis a subi une perte de soumission au troisième tour .

À son retour à l’action, Reis a attiré le futur double champion Henry Cejudo, qui a réussi à marquer un TKO de deuxième tour. La diapositive de Reis s’est poursuivie avec une perte de décision face au concurrent éternel John Moraga.

Reis a ensuite rebondi avec une victoire sur Ben Nguyen, mais une perte d’avril 2019 contre son compatriote brésilien Alexandre Pantoja a vu son temps avec la promotion prendre fin lorsque l’organisation a choisi de ne pas renouveler son contrat expiré.

“Mon dernier combat, malheureusement, j’étais en grande forme – j’ai eu un super camp ici à Alliance MMA, tous mes entraîneurs – et puis, c’était comme, pas de chance”, a déclaré Reis. «Il y avait quelques choses que j’aurais dû faire avec mon plan de match, mais je suis en quelque sorte resté juste devant Pantoja. Il a posé une bonne main droite, et quand j’ai pris la main droite, tout mon poids est revenu à mon pied gauche. À la même seconde, j’ai cassé l’os. Quand je suis tombé, je savais que quelque chose n’allait pas. »

Reis remercie l’arbitre Jason Herzog d’être intervenu assez rapidement, reconnaissant qu’il y avait un problème. Une cheville cassée a forcé Reis à rester sur la touche, et quand il a été autorisé à se battre en novembre dernier, les responsables de l’UFC ont refusé de le réserver au poids mouche ou au poids coq.

Reis admet qu’il était déçu de voir son temps à l’UFC, mais il n’a pas pris de temps pour se sentir désolé pour lui-même.

“Je suis un gars très positif; Je pense juste aux choses positives qui vont en découler », a déclaré Reis. «Il suffit de l’accepter. Plus il faut de temps pour l’accepter, plus ça va faire mal. Donc pour moi, je dois juste l’accepter. Maintenant, nous sommes sortis de l’UFC. Nous y avons fait de notre mieux. Nous avons eu de belles performances. Nous avons eu une belle histoire avec l’UFC. Maintenant, je dois juste l’accepter et passer au chapitre suivant.

“Évidemment, j’aurais aimé pouvoir faire mieux, mais je suis satisfait, et passons au suivant. Passons à l’étape suivante. “

Pour Reis, cette prochaine étape est ARES FC, une promotion parvenu à la recherche d’un nouveau profil sur les marchés européens et africains. Dans ses débuts promotionnels, Reis (23-10) devrait affronter son compatriote vétéran de l’UFC, Taylor Lapilus (16-3).

Le combat est actuellement ciblé pour octobre, mais bien sûr, la pandémie de coronavirus en cours a laissé dans le ciel la programmation mondiale de tous les événements. Pourtant, Reis est heureux d’avoir un combat à l’horizon.

“Je suis très excité et heureux d’avoir une date à laquelle je vais me battre”, a déclaré Reis. “Eh bien, nous n’avons pas de rendez-vous, mais nous avons quelque chose à faire. Nous avons la promotion. Le combat est déjà signé et tout: Taylor Lapilus. Nous n’avons tout simplement pas de date. Mais je suis signé avec ARES en ce moment. Je suis ravi de cette nouvelle promotion. “

Reis a déclaré qu’il était ouvert à un retour à l’UFC et qu’il n’avait aucune mauvaise volonté envers la promotion. En fait, il a déclaré aux entremetteurs de l’UFC que s’ils avaient du mal à remplir les cartes une fois que l’organisation était de retour pour organiser des événements en direct, il était heureux d’intervenir à court préavis.

Mais Reis insiste sur le fait qu’il se concentre sur son avenir à l’ARES FC. Il va rester au poids coq pour l’instant, et il vise à capturer la ceinture de titre de la nouvelle promotion.

Mais plus que tout, il a juste hâte de retourner dans une cage.

“Pour moi, la chose la plus importante pour moi est simplement d’être heureux”, a déclaré Reis. «Je ne fais rien que je ne veux pas faire. En ce moment, je veux juste continuer à me battre.

«J’adore me battre. Je suis en bonne santé. J’ai 35 ans. Je lutte contre ARES en ce moment, donc mon objectif est de gagner la ceinture là-bas et de voir ce qui va suivre. “

Pour entendre l’interview complète avec Reis, regardez la vidéo ci-dessous.

