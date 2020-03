WrestleMania 36 déménage à Orlando, se déroulera à huis clos dans le centre de formation de la WWE le 5 avril en raison d’un coronavirus

Il semble que World Wrestling Entertainment (WW) ne suive pas les traces de l’UFC (Ultimate Fighting Championship) pour arrêter les événements, car Vince McMahon and Co. tient toujours à garder les roues en mouvement.

Selon une déclaration officielle de la WWE, son prochain événement WrestleMania 36 – qui devait initialement se dérouler au Raymond James Stadium de Tampa Bay, en Floride, le 5 avril – aura désormais lieu au centre de formation de la société à Orlando.

Et comme l’UFC l’a fait samedi dernier. à l’UFC Fight Night 170 à Brasilia, au Brésil, il le fera sans aucun fan présent.

“En coordination avec les partenaires locaux et les représentants du gouvernement, WrestleMania et tous les événements connexes à Tampa Bay n’auront pas lieu”, a déclaré la WWE. «Cependant, WrestleMania sera toujours diffusé en direct le dimanche 5 avril à 19 h HE sur le réseau WWE et sera disponible en pay-per-view. Seul le personnel essentiel sera sur le plateau fermé du centre de formation de la WWE à Orlando, en Floride, pour produire WrestleMania. »

Alors que WrestleMania 36 est encore bon pour aller, d’autres événements pré-planifiés qui devaient avoir lieu au cours de la semaine – tels que NXT TakeOver et les cérémonies d’intronisation au WWE Hall of Fame – ont été annulés, selon CBS Sports.

Et si vous pensiez que regarder un événement de l’UFC sans fans était étrange, regarder un événement monumental comme le spectacle Wrestlemania – qui attire généralement des foules record – dans une installation vide sera une pilule difficile à avaler au début. D’autant plus que les deux combattants doivent encore vendre la performance et le dialogue qui l’accompagne.

Cela dit, les fans de la WWE ont eu un petit aperçu de ce à quoi s’attendre, car les précédents spectacles de Monday Night Raw et Smackdown se sont déroulés à huis clos. Cependant, ces offres hebdomadaires sont pâles par rapport au plus grand spectacle de la WWE de l’année.

Wrestlemania 36 devrait présenter le match pour le titre de champion de la WWE entre l’ancien cheville ouvrière des poids lourds de l’UFC, Brock Lesnar, affrontant Drew McIntyre, tandis que Goldberg affrontera Roman Reigns pour le championnat universel.