WrestleMania 36 MMA Wrap-Up: Brock Lesnar décroche le titre, CM Punk fait une apparition

La deuxième nuit de WrestleMania 36 s’est terminée, et quel week-end de matchs de haut en bas c’était. L’absence de foule était évidemment assez troublante toute la nuit, mais la WWE a fait des choses intéressantes avec la possibilité de s’éloigner d’un format d’audience en direct. Le combat «cinématique» de Boneyard entre Undertaker et AJ Styles était intéressant, puis il y a eu le #FireflyFunhouse qui était juste … quelque chose.

Mais nous ne sommes pas ici pour passer en revue tous les angles habituels de lutte professionnelle. Rendez-vous sur Cageside Seats si vous le souhaitez. Nous allons simplement décomposer les angles liés au MMA et à l’UFC de ce spectacle … dont il n’y en avait que quelques-uns.

L’ancien champion des poids lourds de l’UFC, Brock Lesnar, a fini par abandonner sa ceinture de champion de la WWE à Drew McIntyre dans l’événement principal de la deuxième nuit, mais nous doutons qu’il aille quelque part compte tenu de la performance dominante qu’il a encore contre le «psychopathe écossais». Lesnar a frappé McIntyre avec trois F-5 mais a mangé un Claymore Kick de trop avant de se faire épingler, faisant de McIntyre le tout premier champion britannique de la WWE (quelque chose que j’ai dû vérifier trois fois parce que l’homme, cela semble faux).

Dans le passé, il y a toujours eu des rumeurs chaque fois que Lesnar a baissé sa ceinture qu’il pourrait se retrouver à l’UFC. Aucune rumeur de ce type n’a circulé cette fois-ci, que ce soit parce que le monde est trop occupé avec toutes ces affaires de coronavirus ou que le navire a vraiment navigué pour de bon sur la participation de Lesnar à l’UFC. Dans les coulisses, Lesnar a «lourdement investi» pour placer Drew comme champion et une nouvelle superstar de premier plan dans l’entreprise. Qu’il prenne du recul ou qu’il se retire de la performance maintenant qu’il n’est plus champion reste à voir.

CM Punk a fait une brève apparition lors de WrestleMania 36, ​​mais pas dans la chair. Au lieu de cela, le champion du mouton noir a été inclus dans un montage de clip pendant le segment semi-psychaedelic Firefly Funhouse. Cela montre à quel point le punk est nettoyé de la plupart des contenus de la WWE que son inclusion pendant une fraction de seconde a amené les fans à se demander s’il pourrait y avoir un retour de la WWE dans son avenir. Je ne suis pas sur le point de spéculer à ce sujet, mais ce n’est pas comme s’il avait un calendrier de combat MMA chargé l’empêchant de retourner à la lutte professionnelle. Dana White tient essentiellement le contrat de Punk pour l’empêcher de se retrouver ailleurs * toux * Bellator * toux *. Pauvre Punk, constamment poussé en marge des sports qu’il aime par les pivots monopolistiques qui contrôlent les choses.

Enfin et surtout, Shayna Baszler a perdu contre Becky Lynch dans la nuit une de WrestleMania 36, ​​perdant ainsi son championnat de Raw féminin. Cela était largement attendu car Becky Lynch reçoit une poussée massive de la WWE. Baszler est venue au grand spectacle de NXT avec beaucoup de chaleur, mais ses gros matchs à la carte n’ont pas été assez impressionnants pour lui mériter une course de championnat plus longue. Mais il y a de fortes chances que de grandes choses arrivent pour elle. Il y a des rumeurs selon lesquelles Ronda Rousey pourrait revenir à la WWE dans un avenir proche pour enfin faire de la querelle des “quatre cavalières”, une réalité attendue depuis longtemps.

Voici ce dont il s’agit en un mot: Rick Flair dirigeait un groupe connu sous le nom de Four Horsemen. Cela a conduit Rousey à doubler ses partenaires d’entraînement MMA Shayna Baszler, Jessamyn Duke et Marina Shafir les quatre cavalières. À peu près au même moment, la WWE a commencé à vanter la fille de Flair, Charlotte Flair, ainsi que Becky Lynch, Sasha Banks et Bayley en tant que Four Horsewomen. Les équipes de Horsewomen en compétition s’affronteront-elles enfin? Tout dépend si Rousey décide de retourner à l’action, ce que nous trouvons un peu douteux à ce moment précis au milieu d’une pandémie qui a des spectacles se déroulant dans des arènes vides. Mais ce n’est pas éternel, et qui sait ce que l’avenir nous réserve.

