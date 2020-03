WWE WrestleMania 36 s’installe à Orlando pour un événement sans public

La WWE a annoncé qu’elle déménagerait WrestleMania 36 du Raymond James Stadium de Tampa à son Performance Center à Orlando, l’événement devant se dérouler à huis clos.

Dans un mouvement sans précédent de la WWE, la vitrine des immortels aura désormais lieu devant aucun fan, des milliers de membres américains et internationaux de l’univers WWE étant informés qu’ils ne feront pas le voyage en Floride pour l’événement de cette année.

Cette décision intervient dans le sillage d’un examen minutieux de toutes les directions, avec une pression sur la WWE pour qu’elle prenne une décision dans un sens ou dans l’autre. La nouvelle a été confirmée dans la déclaration suivante peu avant le lundi soir RAW, qui a également eu lieu au Performance Center, a été diffusé.

«En coordination avec les partenaires locaux et les représentants du gouvernement, WrestleMania et tous les événements connexes à Tampa Bay n’auront pas lieu. Cependant, WrestleMania sera toujours diffusé en direct le dimanche 5 avril à 19 h HE sur le réseau WWE et sera disponible en pay-per-view. Seul le personnel essentiel sera sur le plateau fermé du centre de formation de la WWE à Orlando, en Floride, pour produire WrestleMania. »

L’ancien champion des poids lourds de l’UFC, Brock Lesnar, devrait défendre son championnat de la WWE contre Drew McIntyre, tandis que l’ancien poids coq de l’UFC, Shayna Baszler, devrait défier Becky Lynch pour le RAW Women’s Championship.

De nombreuses comparaisons ont été établies entre l’UFC et la WWE au cours des derniers jours, les deux sociétés tentant de présenter des émissions malgré les probabilités d’être contre elles. Cependant, bien que la WWE suggère que WrestleMania se poursuivra, il semble toujours qu’il y ait une chance que cela ne se produise pas.

Fight Oracle sur Twitter a noté que la ville d’Orlando pourrait toujours décider de mettre fin à l’événement si les choses continuaient à dégénérer, mais si cela se produisait, la WWE recevrait probablement toujours un paiement de leurs assureurs, car on a vu qu’ils faisaient tout ils peuvent atténuer les dommages en déplaçant le site.

Bien que le rapport suggère également qu’ils pourraient viser à le réinstaller au Madison Square Garden au début de juin, cela semble toujours être un revirement assez rapide.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 16/03/2020.