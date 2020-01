X-Factor! Quelques prédictions de la carte principale de l’UFC Fight Night 166

Ce samedi (25 janvier 2020), l’Ultimate Fighting Championship (UFC) se rendra à la PNC Arena de Raleigh, en Caroline du Nord, pour l’UFC Fight Night 166. et Curtis Blaydes. Le reste de la carte diffusée sur ESPN + est en fait assez solide, alors analysons les quatre premiers combats de cartes principaux!

Rappelez-vous: plus tard dans la semaine, Jesse Holland sera de retour pour prévisualiser et prédire les plus grands combats de la nuit.

Poids plume: Arnold Allen contre Nik Lentz



Meilleure victoire pour Allen? Gilbert Melendez Pour Lentz?

Série actuelle: Allen a remporté six matchs de suite, Lentz n’a pas réussi la dernière fois

Facteur X: Lentz peut-il imposer sa lutte?

Comment ces deux correspondent: Il y a un potentiel égal pour une éruption et un combat très compétitif.

Allen se porte plutôt bien dans l’Octogone, ressemblant beaucoup à un futur concurrent à seulement 25 ans. On s’attendait à ce qu’il fasse un grand pas en avant face à Josh Emmett, mais une blessure a corrigé ce combat, alors maintenant il affrontera un lutteur vétéran.

En 2015, Lentz était un poids plume assez élevé, mais toujours incapable de vraiment percer dans le mélange de titres. Il est retourné à Lightweight, trouvant moins de succès mais ne goûtant vraiment que la défaite contre des adversaires de premier ordre. À 35 ans, Lentz donnera maintenant un autre coup de 145 livres.

Lentz chez Featherweight n’était pas une blague, ni une tâche facile chez Lightweight. Malgré son âge, Lentz peut toujours creuser profondément et pousser un rythme de lutte difficile pendant 15 minutes. Il est certainement le meilleur lutteur qu’Allen ait affronté, et l’étrangleur à guillotine de Lentz est toujours une menace également.

Cependant, il est difficile de choisir contre Allen, d’autant plus qu’il s’agit d’un combat à court terme pour Lentz. Le jeune Britannique est trop long et frappe trop fort, et il est vraiment très bon partout. À un certain point, la marée est susceptible de tourner à mesure que la lutte de Lentz devient moins efficace.

Prédiction: Allen via décision

Poids mouche: Jordan Espinosa contre Alex Perez



Meilleure victoire pour Espinosa? Eric Shelton Pour Perez? Jose Torres

Série actuelle: Espinosa a échoué la dernière fois, Perez a remporté son dernier combat

Facteur X: L’avantage d’expérience de Perez

Comment ces deux correspondent: Ce devrait être un combat amusant et brouillé.

Espinosa et Perez sont tous les deux assez bien équilibrés, mais ils préfèrent se frayer un chemin vers la position de tête et les soumissions de travail. Ils partagent en fait beaucoup des mêmes stratégies et techniques, car les deux hommes aiment vraiment chasser le cou et verrouiller les étranglements avant comme l’arce et l’anaconda.

Étant donné que les deux sont bons dans des choses similaires sur le tapis, il semble probable qu’aucun des deux ne sera en mesure de contrôler pleinement l’autre sur le tapis. Une partie décente de ce combat aura lieu aux pieds, où il semble également que l’un ou l’autre homme puisse avancer.

En fin de compte, j’aime l’homme le plus éprouvé de Perez. Il est un Flyweight très fort, un attribut qui sera probablement utile dans ces brouillages susmentionnés. De plus, Perez semble le puncheur de puissance le plus éprouvé, un autre trait qui pourrait encore prouver la différence sur 15 minutes.

Prédiction: Perez via décision

Poids de paille femme: Hannah Cifers contre Angela Hill



Meilleure victoire pour Cifers? Polyana Viana Pour Colline? Maryna Moroz

Série actuelle: Cifers a remporté deux victoires, Hill a remporté son dernier combat

Facteur X: Le pouvoir de Cifers

Comment ces deux correspondent: Cela pourrait être un slugfest.

Cifers a terminé la moitié de ses victoires professionnelles par KO, bien qu’elle n’ait pas encore arrêté un ennemi dans l’Octogone. Elle aime vraiment faire pression et essaimer ses adversaires, ce qui devrait être amusant en face du kickboxing extérieur de Hill. Hill a un style intéressant qui tourne autour du mouvement et des contre-grèves, et elle offre beaucoup de variété avec ses coudes et ses genoux.

“Overkill” a un problème. Contre un certain niveau de compétition, son propre style de kickboxing la fatigue, et elle devient moins efficace avec le temps. Lorsque cela se produit, ses frappes perdent leur pop, et il devient beaucoup plus facile de la retrouver.

Est-ce que Cifers est à ce niveau?

Cela ne semble pas du tout, du moins pas encore. Cifers n’a pas la vitesse ou la puissance pour submerger vraiment Hill – elle est plus susceptible de marcher dans les pièges de Hill que de labourer directement à travers eux. Attendez-vous à ce que les deux femmes passent leurs moments, mais la variété et le volume de Hill devraient faire d’elle la gagnante.

Prédiction: Hill via décision

Léger lourd: Darko Stosic contre. Jamahal Hill



Meilleure victoire pour Stosic? Jeremy Kimball Pour Colline? Dequan Townsend

Série actuelle: Stosic a perdu deux matchs de suite, Hill est invaincu à 6-0 et fait ses débuts à l’UFC

Facteur X: Stosic peut-il éviter de faire des coups bas illégaux?

Comment ces deux correspondent: Celui-ci pourrait devenir … moche.

Stosic est vraiment mieux connu en tant que protégé et partenaire d’entraînement de Mirko Cro Cop, mais il serait difficile de le dire par ses combats seuls. Stosic est un kickboxeur décent, mais sa principale méthode pour gagner des combats est de virer de bord des adversaires et de les battre de la première position. Pendant ce temps, Hill est encore très tôt dans sa carrière, mais il s’est montré athlétique et dangereux sur “Contender Series”.

Hill peut probablement battre Stosic, et il a remporté quelques décisions décisives au cours de sa courte carrière, ce qui est prometteur étant donné que Stosic s’est avéré suffisamment durable. Cependant, il y a un gouffre assez énorme dans l’expérience et le niveau de compétition entre les deux, donc Hill a probablement besoin de quelque chose de grand pour arrêter son ennemi.

Sinon, une combinaison ennuyeuse de coups bas, de broyage en cage et de démontages occasionnels est probablement suffisante pour que Stosic retourne dans la colonne des victoires. Cela dit, peut-être que si Stosic est vraiment en mesure d’obtenir un retrait, il sera en mesure de déclencher le coup frappant qu’il a démontré dans ses débuts plutôt que de simplement contrôler.

Prédiction: Stosic via décision

