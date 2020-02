X-Factor! Quelques prédictions de la carte principale de l’UFC Fight Night 168

Ce samedi (22 février 2020), l’Ultimate Fighting Championship (UFC) se rendra au Spark Center à Auckland, en Nouvelle-Zélande, pour l’UFC Fight Night 168. Dans l’événement principal diffusé sur ESPN +, un combat d’action garanti entre Dan Hooker et Paul Felder est presque certain d’éclairer l’arène. Les 10 combats précédents sont tous des matchs trompeusement solides, susceptibles à la fois de mettre en valeur certains des talents locaux et de fournir des combats vraiment divertissants. Ils sont difficiles à choisir et devraient être amusants à regarder, alors décomposons quelques combats de cartes principaux!

Rappelez-vous: plus tard dans la semaine, Jesse Holland sera de retour pour prévisualiser et prédire les plus grands combats de la nuit.

Poids lourd: Marcos Rogerio de Lima contre Ben Sosoli



Meilleure victoire pour Allen? Igor Pokrajac Pour Sosoli? Kelvin Fitial

Série actuelle: De Lima a perdu son dernier combat, tandis que Sosoli entre dans la foulée de «No Contests» consécutifs

Facteur X: Sosoli peut-il survivre au Brésilien?

Comment ces deux correspondent: Nous devenons étranges dès le départ, et je suis là pour ça.

De Lima est un combattant assez hilarant. L’autre «Bigfoot» brésilien ne perd presque pas de temps à charger son adversaire et à tirer des coups de poing dans leur direction générale. À l’intérieur de l’Octogone, cela a fonctionné à un taux de réussite d’environ 50%, mais “Pezao” ne semble pas du tout intéressé à changer.

Pour le meilleur ou pour le pire, nous savons à quoi nous attendre de Marcos Rogerio de Lima.

Les lecteurs diligents se souviennent peut-être de Sosoli comme «ce gars que Greg Hardy a combattu quand il a pris une bouffée sur son inhalateur», et c’est un résumé assez précis. Dans ce combat, Sosoli a montré un réservoir d’essence décent pour un poids lourd et des compétences offensives correctes, mais le «Combat Wombat» ne ressemblait généralement pas à un athlète d’élite.

En bref, de Lima joue un rôle solide en tant que gardien de la compétition UFC. L’adversaire de Lima peut-il le pirater à l’intérieur de l’Octogone pendant plus de quelques combats? Si c’est le cas, il est également l’un des combattants de ces 50% qui peuvent éviter le foin et battre de Lima. Les grands hommes qui se débarrassent rapidement de l’UFC? De Lima les efface.

Sosoli a potentiellement le style pour réussir tard, mais il semble beaucoup plus probable que «Pezao» atterrisse tôt et l’envoie faire ses valises.

Prédiction: De Lima via KO

Poids de paille femme: Yan Xiaonon contre. Karolina Kowalkiewicz



Meilleure victoire pour Xiaonon? Angel Hill Pour Kowalkiewicz? Rose Namajuanas

Série actuelle: Xiaonon a remporté 9 matchs de suite (quatre dans l’Octogone), tandis que Kowalkiewicz a perdu ses trois derniers

Facteur X: Jeu de corps à corps de Kowalkiewicz

Comment ces deux correspondent: Il y a un potentiel égal de plaisir et de tristesse.

Si ce n’était pas Weili Zhang qui montait les échelons pour réclamer soudainement le titre, Xiaonon aurait probablement un peu plus de battage médiatique derrière elle en tant qu’excellente perspective chinoise pour le futur champion. “Fury” jette des coups de poing en grappes à un rythme remarquable et fait pour trois tours, ce qui est une recette pour réussir dans les catégories de poids plus léger.

Kowalkiewicz a une fois battu Namajunas et s’est disputée le titre, mais elle est tombée dans des moments difficiles. Un talent bien équilibré avec un jeu de corps à corps féroce, Kowalkiewicz a généralement l’air plat dans ses récentes pertes, incapable de se sortir de la deuxième vitesse.

Sans vouloir être carrément méchante, Kowalkiewicz se bat comme si son pied était à mi-chemin de la porte. Je ne sais pas si c’est une question de blessures ou de motivation, mais “Polish Princess” n’a tout simplement pas été à la hauteur de son potentiel, et cela l’a laissée dans une position difficile.

Malheureusement, Xiaonon n’est pas un adversaire de softball. Même si Kowalkiewicz se battait à son meilleur, ce serait un match difficile qui nécessiterait un plan de match bien exécuté pour qu’elle puisse trouver la victoire. Quoi qu’il en soit, le volume de Xiaonon et les coups droits au milieu semblent suffisants pour prendre la décision.

Prédiction: Xiaonon via décision

Poids léger: Magomed Mustafaev contre Brad Riddell



Meilleure victoire pour Mustafaev? Rafael Fiziev Pour Riddell? Jamie Mularkey

Série actuelle: Mustafaev est revenu dans la colonne des victoires la dernière fois avec un coup de pied massif, tandis que Riddell a remporté une excellente première victoire

Facteur X: Le rythme de Riddell

Comment ces deux correspondent: GUERRE!

Mustafaev est un homme sauvage. L’athlète du Daghestan est un athlète très effrayant avec une puissance majeure dans ses coups de pied et ses genoux, et – choquant – il peut aussi lutter. La seule marque noire contre lui a été le conditionnement, car Mustafaev a terriblement gazé contre Kevin Lee lorsqu’il n’a pas réussi à terminer tôt.

Le coup de poing absolu de Mularkey par Riddell a été l’un des meilleurs débuts de 2019. Représentant City Kickboxing, Riddell a montré une excellente combinaison de frappes et de compteurs, ainsi qu’une énorme puissance et physique. C’était à peu près tout ce que l’on pouvait demander lors d’un premier match, c’est pourquoi il a obtenu une si grande progression en compétition.

Coup de fou fou, Riddell est un kickboxeur beaucoup plus technique que Mustafaev. Je dirais probablement la même chose à propos de Fiziev aussi, et Mustafaev l’a détruit en moins de 90 secondes. Bien qu’il y ait un potentiel certain que Riddell soit capable de résister à l’offensive sauvage de Mustafaev et de trouver son propre succès, il n’est pas suffisamment éprouvé contre la concurrence de haut niveau pour que je puisse le choisir tout de suite.

Il est difficile de choisir contre des athlètes du Daghestan ou des combattants de City Kickboxing en ce moment, alors bonne chance pour parier sur celui-ci.

Prédiction: Mustafaev via KO

Poids plume: Zubaira Tukhugov contre. Kevin Aguilar



Meilleure victoire pour Tukhugov? Douglas Silva de Andrade Pour Aguilar? Rick Glenn

Série actuelle: Tukhugov a fait match nul la dernière fois, tandis qu’Aguilar a goûté la défaite pour la première fois six ans

Facteur X: Aguilar peut-il survivre tôt?

Comment ces deux correspondent: Encore une fois, nous sommes dans une bagarre sanglante.

Tukhugov est un étrange combattant. C’est un talent physique incroyable avec une excellente lutte, mais il se bat spastiquement et son réservoir d’essence en souffre. Sur ses pieds, Tukhugov n’est qu’un mélange de puissants coups de pied et de faiseurs de foin lancés ensemble – certainement dangereux, mais rarement une méthode pour gagner des tours.

Aguilar a prouvé qu’il était un sacré poids plume solide dans trois combats UFC, un véritable meurtrier avec une vraie puissance entre ses mains. Aguilar est un scrapper tout droit: confortable pour mener et contrer avec des combinaisons, généralement lorsqu’il est couvert de sang partagé entre lui et son adversaire.

La lutte de Tukhugov pourrait bien le mener à la victoire, mais je ne lui fais pas confiance. Contrairement à son coéquipier Khabib Nurmagomedov, Tukhugov n’excelle pas à contrôler ses adversaires après le retrait. Il marque un grand chelem, puis ses ennemis ont tendance à revenir, et il le fait à nouveau … les premières fois.

Se fatiguer d’Aguilar n’est pas le chemin. “L’Ange de la mort” sera obligé de surmonter un gouffre athlétique considérable, mais il a précisément le style pour épuiser et punir Tukhugov.

Attendez-vous à ce qu’Aguilar soit freiné tôt, mais l’élan va changer.

Prédiction: Aguilar via décision

N’oubliez pas que MMAmania.com offrira une couverture en direct, tour par tour, coup par coup de l’ensemble de la carte de combat UFC Fight Night 168 ce week-end, en commençant par le ESPN +«Préliminaires» qui doivent commencer à 16 heures. ET, puis la partie principale de la carte qui sera également diffusée sur ESPN + à 19 heures. ET.

Pour consulter la dernière et la meilleure UFC Fight Night 168: “Felder vs Hooker” nouvelles et notes assurez-vous de consulter nos archives d’événements complètes à droite ici.