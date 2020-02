X-Factor! Quelques prédictions de la carte principale de l’UFC Fight Night 169

Ce samedi (29 février 2020), l’Ultimate Fighting Championship (UFC) se rendra à Chartway Arena à Norfolk, en Virginie, pour l’UFC Fight Night 169. C’est vraiment une bonne chose que l’événement principal présente une excellente lutte pour le titre Flyweight entre deux très combattants passionnants – Joseph Benavidez contre Deiveson Figueiredo – parce que le reste de la carte ESPN + est un gâchis. Il n’y a qu’un seul autre combat où les deux combattants ont des pages Wikipedia! Tout de même, penchons-nous sur ces combats de cartes principales et espérons le meilleur.

Rappelez-vous: plus tard dans la semaine, Jesse Holland sera de retour pour prévisualiser et prédire les plus grands combats de la nuit.

Léger lourd: Ion Cutelaba contre Magomed Ankalaev



Meilleure victoire pour Cutelaba? Khalil Rountree Jr. Pour Ankalaev? Dalcha Lungiambula

Série actuelle: Cutelaba entre dans le combat après une seule victoire, tandis qu’Ankalaev a remporté trois matchs de suite

Facteur X: Coup d’éclat de Cutelaba

Comment ces deux correspondent: C’est le combat susmentionné dans lequel les deux hommes ont des pages Wikipédia, et c’est très clairement le deuxième meilleur combat de la nuit.

La dernière fois que j’ai écrit sur Cutelaba, je l’ai décrit comme «un psychopathe de la meilleure façon» et je maintiens cette description. Cutelaba est juste un combattant en colère et agressif, qui crie à la pesée et agit généralement comme un idiot. Cependant, cela correspond à son style de combat, car le lutteur moldave fait de son mieux pour effacer les ennemis dans les cinq premières minutes.

Pendant ce temps, Ankalaev est le représentant des poids lourds légers du Daghestan. Un lutteur talentueux avec un fond Sambo, le joueur de 27 ans a prouvé un kicker de gamme très dangereux qui est assez à l’aise dans tous les domaines.

Il y a ici deux résultats potentiels qui semblent tout aussi probables. Dans le premier, Cutelaba est capable de défendre le premier retrait et de fourmiller Ankalaev avec des coups de poing, mettant fin à la nuit de son ennemi tôt. Alternativement, Ankalaev est capable de survivre à cette ruée – ou simplement marquer un retrait immédiatement – et dominer son adversaire à partir de là.

C’est un appel difficile, car Cutelaba semble être le coupeur beaucoup plus naturel et a fait face à un niveau de concurrence plus élevé. Cependant, Ankalaev a un arrière-plan plus décoré, et on doit supposer qu’il a affronté plusieurs combattants de type boxeur de lutte agressif sur le circuit russe.

Dans l’ensemble, il semble que Ankalaev ait survécu à une peur précoce avant d’aplatir son ennemi de la monture arrière pour ramasser une finition.

Prédiction: Ankalaev via KO technique

Poids plume femme: Megan Anderson contre Norma Dumont



Meilleure victoire pour Anderson? Zarah Fairn Dos Santos Jr. Pour Dumont? Mariana Morais

Série actuelle: Anderson a remporté son dernier combat, tandis que Dumont fait ses débuts à l’UFC à 4-0

Facteur X: L’inexpérience de Dumont

Comment ces deux correspondent: C’est un match entre deux des quatre femmes employées uniquement à 145 livres, et cela semble être une bataille entre attaquant et grappler.

Anderson a utilisé son long cadre pour assurer un étranglement triangle lisse la dernière fois, mais il ne fait aucun doute que l’Australien veut que ce combat soit sur ses pieds. C’est une attaquante puissante avec des coups de pied sérieusement variés, et cinq de ses victoires se sont terminées par KO.

Dumont a une expérience en Sanda et en jiu-jitsu brésilien, mais son meilleur pari est de gagner la première place et de décrocher sa troisième victoire d’étouffement nu à l’arrière. Dumont peut lancer des coups durs, mais son kickboxing dans son ensemble a encore besoin d’un bon peu de travail.

Honnêtement, la défense de lutte d’Anderson semble encore suffisamment faible pour qu’il soit difficile de se sentir aussi confiant dans ses refus de démontage et ses frappes de grande envergure. Cependant, Dumont semble précisément que le niveau de son adversaire Anderson a été malmené en tant que reine des poids plumes de l’Invicta FC.

Des coups de poing puissants et des coups de pied fracassants mènent Anderson à sa troisième victoire à l’UFC.

Prédiction: Anderson via KO

Poids coq: Gabriel Silva contre. Kyler Phillips



Meilleure victoire pour Silva? Kamil Łebkowski Pour Phillips? Emeka Ifekandu

Série actuelle: Silva a échoué la dernière fois lors de ses débuts à l’UFC, tandis que Phillips fait ses propres débuts après une seule victoire en LFA

Facteur X: Potentiel UFC instable pour Phillips

Comment ces deux correspondent: Ce sera probablement une bataille rapprochée.

Silva a attiré un débutant adversaire difficile à Ray Borg, qui a donné au Brésilien sa première défaite professionnelle. Face à un niveau de compétition plus raisonnable, Silva est un grappler solide connu pour son punching agressif.

Phillips est un produit du MMA Lab – toujours un plus – et a concouru à la fois sur «Contender Series» et The Ultimate Fighter (TUF). Bien qu’il n’ait pas rejoint la liste via l’un de ces spectacles, un coup de tête à Legacy Fighting Alliance (LFA) lui a valu cet appel à court terme.

Phillips a une solide expérience en judo, en lutte et en jiu-jitsu.

C’est vraiment difficile. Entre les deux, Silva a vaincu de meilleurs adversaires, mais Phillips semble être la meilleure perspective et plus susceptible d’avoir un succès à long terme. Cela pourrait être un cas de trop, trop tôt comme dans la course infructueuse de Phillips sur TUF, ou “Matrix” pourrait vraiment se montrer prêt pour ce niveau de compétition.

En fin de compte, cela semble être quelque chose d’un jeu de pièces, donc je me range du côté du combattant légèrement plus jeune avec un fond de lutte plus éprouvé.

Prédiction: Phillips via décision

