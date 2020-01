Y a-t-il des plans pour le retour de Ronda Rousey à la WWE?

Il y a quelques heures, nous avons parlé Ronda Rousey, étoile que l’on ne mentionne généralement pas beaucoup en raison de sa distance par rapport au MMA. Mais quand des informations intéressantes arrivent, c’est le bon moment pour le faire à nouveau car au-delà de votre départ de l’UFC, de votre entrée à la WWE ou de votre carrière à Hollywood sera toujours un combattant.

Retour de Ronda Rousey à la WWE

L’un des plus importants de l’histoire. Et c’est pourquoi nous voulons savoir où nous pourrons le revoir en dehors de l’octogone car il n’y a aucune possibilité de le revoir à l’intérieur. Maintenant on parle de WrestleMania 36, le PPV le plus important de cette année à la WWE. Est-il prévu que “Rowdy” en fasse partie?

Selon Regarder, non, il n’y a pas de plans pour que cela se produise en ce moment.

Cela semble la date parfaite pour son retour chez les grévistes. Rappelons que son dernier combat dans l’empire McMahon a eu lieu l’année dernière WrestleMania 35. Mais il semble qu’en 2020, il n’en sera pas de même. Bien qu’il y en ait encore beaucoup et que les choses puissent changer.

En fait, IMDB on voit que a filmé un spécial pour WM 36. Mais nous comprenons que ce sera une annonce pour le grand événement.

En attendant, nous devrons continuer à apprécier Rousey à travers ses films. On ne sait pas ce qui sera la prochaine, mais à la fin de 2019, il a été créé Charlie’s Angels (Charlie’s Angels en Amérique latine et Charlie’s Angels en Espagne).