Y aura-t-il justice dans les combats undercard UFC 249?

Le président de la UFC, Dana White, a tenu à organiser l’événement le 18 avril UFC 249, de nombreux problèmes et inconvénients lui ont été présentés et il a pu les résoudre tous un par un.

Cependant, il y a une préoccupation, et l’USADA en a parlé, dans un message via Twitter. Marc Raimondiil a demandé Adam Woullard, qui est le directeur des communications de l’USADA le rôle de l’entité pour l’événement, et ce fut sa réponse:

Compte tenu de la sécurité des athlètes et des défis logistiques, nous mettrons tout en œuvre pour tester l’épreuve. Comme les arbitres de l’octogone, nos agents de contrôle du dopage sont un élément essentiel d’un combat loyal

Souvenons-nous que dans le passé, de nombreux combats ont été modifiés dans leur résultat pour des évaluations ultérieures faites par l’USADA. Par conséquent, il est important pour l’USADA de mettre les combattants à l’épreuve pour détecter les médicaments qui améliorent les performances et garantir, en quelque sorte, des combats plus justes.