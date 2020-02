Yaroslav Amosov prendrait volontiers le titre après le Bellator 239

THACKERVILLE, Okla. – Yaroslav Amosov n’a pas laissé à ses patrons de Bellator de nombreuses options après sa dernière victoire.

Amosov (23-0 MMA, 4-0 BMMA) a parfois dominé la lutte hors concours Ed Ruth (8-2 MMA, 8-2 BMMA) sur la voie d’une victoire à l’unanimité dans un va-et-vient dans le Bellator 239 événement principal vendredi. La victoire a gardé Amosov invaincu, y compris 4-0 à Bellator au cours des 18 derniers mois.

Alors, que pense-t-il devrait être le prochain? Un combat pour le titre poids welter sonne bien, naturellement.

“Bien sûr, c’est ce qui doit arriver”, a déclaré Amosov dans les coulisses après sa victoire. “(Mais) je suis ici pour me battre, pas pour attendre l’occasion. Je suis absolument confiant de combattre quiconque Bellator m’amène, alors voyons ce qui se passe. “

La victoire d’Amosov sur Ruth était la vedette du Bellator 239 au WinStar World Casino Resort à Thackerville, Okla. La carte principale a été diffusée sur Paramount et diffusée sur DAZN après les préliminaires sur MMA Junkie.

Il y a cependant un léger problème avec les espoirs de combat pour le titre d’Amosov. L’actuel champion Douglas Lima passe au poids moyen pour affronter l’ancien champion de 185 livres Gegard Mousasi pour la ceinture nouvellement vacante.

Lima tentera de devenir le troisième champion actuel de Bellator en deux divisions. Ryan Bader détient les ceintures chez les poids lourds et les poids lourds légers. Patricio Freire détient les titres au poids plume et léger. Et le combat de Lima avec Mousasi n’a pas lieu avant mai. Peu importe ce qui se passe, Lima aura certainement besoin de quelques mois avant de pouvoir défendre son titre de 170 livres, ce qui laisserait Amosov sur la touche pendant un semestre ou plus s’il voulait vraiment attendre pour être le prochain dans la file.

Quoi qu’il en soit, Amosov a reconnu que Ruth lui avait donné le plus gros test de sa carrière.

“Ce fut un combat très, très difficile”, a-t-il déclaré au MMA Junkie. «Ce fut le combat le plus difficile de ma vie. Mais je crois toujours en moi. C’était un très bon lutteur, mais je suis aussi un très bon lutteur.

«Je me bats dans une division très difficile à Bellator. C’est l’une des divisions les plus difficiles au monde avec beaucoup de lutteurs et d’attaquants. Je suis heureux de faire partie de ces puissants combattants. “

Découvrez la vidéo post-combat complète avec Amosov ci-dessus.

