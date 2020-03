Yoel Romero accuse Israël Adesanya d’avoir couru pendant le combat

LAS VEGAS – Suite à l’événement principal de l’UFC 248 dimanche, il y a eu beaucoup de pointages du doigt.

Après l’événement, le président de l’UFC Dana White et le champion des poids moyens Israël Adesanya ont blâmé le challenger Yoel Romero pour le manque d’action. Cependant, Romero (13-5 MMA, 9-4 UFC) avait une vision différente de la situation. Il a dit qu’Adesanya (19-0 MMA, 8-0 UFC) était à blâmer. Romero a déclaré qu’il était venu à la recherche d’une guerre, mais qu’il avait plutôt trouvé une piste.

“Simplement, je m’attendais à une guerre aujourd’hui”, a déclaré Romero lors d’une conférence de presse d’après-combat. “Je suis venu pour faire une guerre et organiser un spectacle pour les fans et cela ne s’est pas produit, alors c’est ce que je ressens en ce moment. … Je suis venu ici pour me battre, pas pour courir. C’est ce qu’il a fait – courir et courir. Je m’attendais à un adversaire digne, mais j’avais un coureur devant moi. Il m’a donné des coups de pied. Je l’ai frappé. J’ai fait un démontage. Il n’en a pas tenté un, pas même un. J’en ai fait quelques-uns. Il ne m’a pas frappé au visage. Je l’ai frappé au visage. »

S’en tenant au thème de la course à pied, Romero a plaisanté en disant qu’il aurait dû savoir que le plan de match d’Adesanya était de courir parce que le champion est d’origine africaine. Après un léger refus, le traducteur de Romero a relayé le message après quelques incitations de Romero.

“Je suis tombé sur un grand coureur”, a déclaré Romero. “Nous devons nous rappeler qu’il a des descendants africains et que les Africains sont de très bons coureurs.”

Romero a également qualifié la performance d’Adesanya d’irrespectueuse. Aux yeux de Romero, Adesanaya n’est pas digne de la comparaison Anderson Silva qui lui est souvent accordée.

“Je pense que c’est un manque de respect – il est censé être ce grand champion de l’UFC”, a déclaré Romero. «Je pense que c’est un énorme manque de respect de le comparer à Anderson Silva. Anderson Silva, quand il avait 30 ans, il nous faisait tous nous lever de nos sièges. Je pense que c’est un énorme manque de respect, ce qu’Israël a fait (samedi) aux fans et à l’UFC. Les gens paient pour le pay-per-view. Ils travaillent très dur pour payer le pay-per-view pour voir comment deux guerriers donnent tout, et Adesanya n’a pas respecté cela aujourd’hui. “

L’UFC 248 a eu lieu samedi au T-Mobile Arena de Las Vegas. La carte principale a été diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

.