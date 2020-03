Yoel Romero appelle son tir pour le combat pour le titre d’Israël Adesanya à l’UFC 248 – «Je le mets KO»

Yoel Romero cherchera enfin à atteindre le sommet des arts martiaux mixtes (MMA) ce samedi. nuit (7 mars 2020) alors qu’il affronte l’actuel champion des poids moyens de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), Israel Adesanya, à l’UFC 248 à l’intérieur de la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, exclusivement sur ESPN + pay-per-view (PPV).

Après deux défaites consécutives par décision contre Robert Whittaker (split) et Paulo Costa (unanimité), Romero a fini de laisser les juges avoir leur mot à dire dans le résultat de ses combats, et il n’a pas hésité à prédire une victoire à élimination directe sur “The Last” Stylebender. ”

“Je l’ai assommé”, a déclaré Romero lors d’une récente édition du MMA Show d’Ariel Helwani.

Selon Yoel, lui et son équipe ont étudié de très près Adesanya et ont repris quelques-unes de ses tendances, qui, selon lui, lui rapporteront de gros dividendes le soir du combat.

«Mon équipe et moi voyons qu’il fait une petite erreur et c’est la clé du combat. Maintenant, nous y travaillons beaucoup. Je me sens à l’aise, je me sens bien », a-t-il ajouté. «Le deuxième point dont je me souviens, le dernier combat, les juges disent que je ne gagne pas le combat parce que je ne termine pas. Alors je dis: “D’accord, d’accord.” “

Comme nous l’avons vu dans le passé, “Soldat de Dieu” a le pouvoir et l’habileté de mettre fin aux combats de manière plutôt violente (exemples ici et ici). Adesanya, cependant, n’a pas encore goûté la défaite et s’est avérée être une noix difficile à casser.

Mais à 42 ans, Romero est toujours l’un des défis les plus difficiles et les plus effrayants de tout le MMA. Cela dit, le temps pourrait être compté sur les opportunités de championnat de Romero, donc ce pourrait être maintenant ou jamais pour le “boogeyman”.

MMAmania.com fournira une couverture en direct, tour par tour, coup par coup de l’ensemble de la carte de combat UFC 248 ci-dessous, en commençant par les matchs Fight Pass / ESPN + «Prelims» en ligne, qui doivent commencer à 18 heures. ET, puis le solde de sous-carte restant sur ESPN à 20 heures. ET, avant l’heure de début de la carte principale PPV à 22h00. ET sur ESPN +.