Yoel Romero assomme Chris Weidman

Yoel Romero a pris l’habitude de marquer des finales dévastatrices au troisième tour.

Après avoir devancé Ronaldo «Jacare» Souza en décembre 2015 pour sa septième victoire consécutive à l’UFC, Romero a été confronté à l’ancien champion des poids moyens de l’UFC Chris Weidman à l’UFC 205.

Romero (13-4 MMA, 9-3 UFC) a commencé avec sa mode généralement réservée, essayant de lire le mouvement de Weidman, qui a décroché un coup de pied de jambe et un coup de pied de corps tôt. Il a fallu plus d’une minute à Romero pour lancer sa première frappe, quand il a décoché un gros coup de pied au corps de Weidman. Weidman a ensuite tiré pour un démontage, faisant descendre brièvement Romero, mais Romero a pu remonter rapidement.

Weidman a continué d’attaquer le corps, en lançant trois coups de pied droits, avant de se replier pour un démontage qui était à nouveau bourré. Il a décroché un takedown vers la fin du tour, s’accrochant au dos de Romero alors qu’il remontait, mais n’a rien pu faire avec.

Le round 2 a commencé avec Weidman qui sortait un peu plus agressif, son corner lui disant que Romero commençait à ralentir. Sa tentative de retrait a été une fois de plus refusée, car il continuait à mélanger les choses avec des coups de pied et des démontages. Romero a commencé à avancer davantage en lançant une main gauche suivie d’un coup de pied à l’intérieur de la jambe. Weidman lança un genou au milieu, puis effleura l’œil de Romero tout en le repoussant, provoquant une pause dans l’action.

Romero a ensuite déclenché Weidman, décrochant un magnifique démontage. Weidman a eu du mal à secouer Romero de son dos alors qu’il remontait. Il s’est finalement détourné, mais a rencontré une double jambe Romero qui l’a envoyé sur le tapis. Romero a atterri un peu de terre et de livre avant le son de la corne.

Puis, moins de 30 secondes après le troisième tour, Romero a décollé, atterrissant un genou volant dévastateur sur Weidman qui l’a fait tomber, et l’a suivi avec quelques coups durs au sol qui ont laissé Weidman dans une mare de sang. L’arbitre Mario Yamasaki est intervenu pour arrêter le combat, et Romero a marché autour de l’octogone pour célébrer.

Romero retourne à l’action à l’UFC 248, quand il défie le champion des poids moyens Israel Adesanya dans l’événement principal, sa quatrième tentative à l’UFC 185 livres d’or.

.