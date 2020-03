Yoel Romero de l’UFC 248 ne s’intéresse pas aux mouvements légers et lourds – «Les adversaires sont trop lourds»

Construit comme une figurine d’action, Yoel Romero, concurrent des poids moyens de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), a manqué de poids dans deux de ses trois derniers combats à l’intérieur de l’Octogone, tous deux des combats de titre. Mais malgré ses malheurs passés, “Soldier de Dieu” n’a pas pensé à passer à un poids lourd léger même s’il l’a taquiné dans le passé.

En fait, Romero dit que le déménagement ne serait pas intelligent dans sa décision, car il se sentira sous-dimensionné le soir, car il n’a pas à réduire autant de poids pour atteindre la barre des 205 livres.

“Quand je m’entraîne, je descends (en poids), et quand je m’entraîne, normalement quand j’ai un bon entraînement, (je pèse a) maximum 210 (livres)”, a déclaré Romero lors d’une récente mêlée médiatique via MMA Junkie.

“Ce n’est pas possible. Quand je ne m’entraîne pas, boum – ouais, poids lourd. Mais quand je m’entraîne – 210, 208, 210, 208. Ce n’est pas possible pour moi. Ce n’est pas possible car je m’entraîne bien. J’ai du respect pour mon travail. Quand je m’entraîne, je sais ce que je dois faire pour une bonne formation », a-t-il ajouté.

«Quand vous ne dormez pas bien et quand (vous ne mangez pas sainement), quelque chose ne va pas: erreur. … Quand j’ai une bonne formation, il n’est pas possible de monter. Les (adversaires potentiels) sont si lourds. “

Un match entre Romero et l’ancien champion des poids lourds légers, Daniel Cormier, a longtemps été un scénario de rêve pour les fans de combat compte tenu de leurs pedigrees de lutte respectifs. Cela dit, une fois hydraté, “DC” aurait certainement un gros avantage de poids sur le grappler d’origine cubaine.

Alors que Romero se prépare à affronter l’actuel champion des poids moyens, Israel Adesanya, ce samedi. (7 mars 2020) à Las Vegas, Nevada, il avait 13 livres à perdre hier pour atteindre 185 livres sur le point pour le combat pour le titre.

La balance précédente échoue pour les combats de championnat mis à part, Romero est plus que confiant qu’il atteindra sa cible une fois la pesée terminée et le combat se poursuivra comme prévu.

“Tout le monde est différent, mais aucune excuse”, a déclaré Romero. “Vous devez le faire parce que c’est la seule chose obligatoire que vous devez faire en tant que professionnel – tant que vous avez suffisamment de temps pour le faire.”

En effet, je doute fortement que Dana White soit ravie s’il a deux combats de titre dans des week-ends consécutifs bâclés en raison du manque de professionnalisme des combattants.

MMAmania.com offrira une couverture en direct, tour par tour, coup par coup de l’intégralité de la carte de combat UFC 248, en commençant par les matchs en ligne Fight Pass / ESPN + «Prelims», qui doivent commencer à 18 heures. ET, puis le solde de sous-carte restant sur ESPN à 20 heures. ET, avant l’heure de début de la carte principale PPV à 22h00. ET sur ESPN +.

Pour consulter la dernière et la meilleure UFC 248: les nouvelles et les notes «Adesanya vs Romero», assurez-vous de consulter nos archives d’événements complètes ici.