Yoel Romero défend son titre controversé de poids moyen

Yoel Romero est sur une séquence de deux défaites consécutives, ayant abandonné les décisions de compétition à Paulo Costa et Robert Whittaker lors de ses deux derniers combats. Néanmoins, l’Olympien cubain a obtenu le prochain tir contre le champion des poids moyens de l’UFC, Israel Adesanya. Les deux hommes entreront en collision lors de l’événement principal de l’UFC 248 ce samedi à Las Vegas, Nevada.

Étant donné que Romero est sur une séquence de défaites, de nombreux fans ont critiqué sa réception d’un tir au titre. Romero lui-même, cependant, ne transpire pas cette critique.

S’exprimant lors d’une journée médiatique lundi à Los Angeles, le poids moyen féroce a défendu son titre. Il a rappelé qu’Adesanya avait demandé cet affrontement après que Costa se soit blessé, et a affirmé qu’il aurait dû obtenir le feu vert lors de ses récentes guerres avec Costa et Whittaker.

“Je ne pense pas que j’ai perdu deux combats”, a déclaré Romero (via MMA Junkie). “Je ne me sens pas comme ça. Cela n’a pas mon attention parce que nous faisons cela comme la vieille école. Les meilleurs ne veulent pas se battre, mais doivent combattre les meilleurs. Quand (Adesanya) dit quelque chose comme ça, je ne pense pas au disque. Je ne pense à rien. Je veux juste combattre les meilleurs de la division. Il a dit: “Je veux combattre Yoel.” Je dis: “Merci.” Parce que c’est exactement ce que nous faisons. Je reste dans la même position avec lui.

«Je ne veux pas me battre avec le n ° 10 au classement. Je veux me battre avec le prochain en ligne – le n ° 1 de la ligne. C’est pourquoi je reste ici. Je ne reste pas ici parce que personne ne me donne rien. Je travaille beaucoup – très dur. J’ai gagné le combat (Paulo Costa), le combat (Robert) Whittaker n ° 2. C’est ce que c’est – c’est ce qui s’est passé. “

Pensez-vous que Yoel Romero mérite un tir au titre de poids moyen malgré ses récents revers?

