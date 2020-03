Yoel Romero dit qu’une erreur d’Israël Adesanya signifie: «Boom»

LOS ANGELES – Yoel Romero ne veut pas ressentir le chagrin d’une autre perte de décision serrée dans l’événement principal de l’UFC 248 avec Israel Adesanya. Il a donc trouvé une solution.

Romero (13-4 MMA, 9-3 UFC), qui défie Adesanya (18-0 MMA, 7-0 UFC) pour la ceinture des poids moyens en tête d’affiche de samedi, n’a perdu que dans l’octogone à cause des juges. Il y a un débat à avoir tant ses défaites contre Robert Whittaker, que son revers contre Paulo Costa, auraient dû aller son chemin.

Dans ce qui pourrait éventuellement être sa dernière chance à une ceinture, Romero, 42 ans, a déclaré que sa stratégie était d’éviter que le combat n’aille aux tableaux de bord en endormissant Adesanya.

“Bien sûr. Je dois terminer », a déclaré Romero aux journalistes, dont MMA Junkie, lors d’un événement médiatique lundi à Los Angeles. «Je ne veux pas devenir trop fou, mais je dois terminer le combat. Moi et mon équipe avons le plan de le mettre KO. Quand il fait la petite erreur – boum. “

L’UFC 248 a lieu au T-Mobile Arena de Las Vegas. Romero vs Adesanya fait la une de la carte principale à la carte, qui suit les préliminaires sur ESPN et ESPN + / UFC Fight Pass.

Il y a une controverse attachée à Romero obtenant un coup de titre. Il a abandonné deux combats consécutifs et trois de ses quatre derniers matchs. Cependant, Adesanya a spécifiquement demandé le match pour sa première défense de titre officielle, citant “The Solider of God” comme sa menace la plus dangereuse.

Romero apprécie le sentiment et a repoussé quiconque critique son opportunité.

“Je ne pense pas que j’ai perdu deux combats”, a déclaré Romero. “Je ne me sens pas comme ça. Cela n’a pas mon attention parce que nous faisons cela comme la vieille école. Les meilleurs ne veulent pas se battre, mais doivent combattre les meilleurs. Quand (Adesanya) dit quelque chose comme ça, je ne pense pas au disque. Je ne pense à rien. Je veux juste combattre les meilleurs de la division. Il a dit: “Je veux combattre Yoel.” Je dis: “Merci.” Parce que c’est exactement ce que nous faisons. Je reste dans la même position avec lui.

«Je ne veux pas me battre avec le n ° 10 au classement. Je veux me battre avec le prochain en ligne – le n ° 1 de la ligne. C’est pourquoi je reste ici. Je ne reste pas ici parce que personne ne me donne rien. Je travaille beaucoup – très dur. J’ai gagné le combat (Paulo Costa), le combat (Robert) Whittaker n ° 2. C’est ce que c’est – c’est ce qui s’est passé. “

Depuis lundi, Romero peut être répertorié autant qu’un outsider de paris +240. Il a dit qu’il embrasse cette position, cependant, et a l’intention de prouver que les sceptiques ont tort – et plus important – que ses partisans ont raison.

“J’adore ça”, a déclaré Romero. “Croyez-moi – je l’adore.”

