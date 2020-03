Yoel Romero entreprend des fouilles après le combat contre Israel Adesanya et se proclame le «champion du peuple»

Image via @ufc sur Instagram (photographe non répertorié)

Yoel Romero et le combat pour le titre des poids moyens UFC 248 d’Israël Adesanya n’ont pas répondu aux attentes, et les deux combattants semblent être d’accord que c’est parce que l’autre avait peur.

Romero a suggéré exactement cela sur Twitter lundi matin, partageant une capture d’écran fortement modifiée de l’entrée Wikipedia pour le mot «peur».

“Non moi”, a écrit Romero. “Vous. #peopleschamp. ”

Comme mentionné ci-dessus, Adesanya a également porté des accusations similaires contre Romero.

“Mon partenaire de danse ne voulait pas danser.”

“Après le combat, j’étais vraiment frustré que mon partenaire de danse ne veuille pas danser”, a déclaré Adesanya à Megan Olivi de Romero après le combat. “Vous regardez un gars comme Kelvin Gastelum, il a amené le combat [to me]. Robert Whittaker, il a apporté le combat. Il faut être deux pour danser le tango. Donc, si j’essaie de me battre et que vous vous tenez juste là, allez, allez, allez, allez, c’est idiot.

“J’ai pris son meilleur coup au premier tour”, a poursuivi Adesanya, critiquant la performance de Romero. «C’est peut-être le seul tour que je lui ai donné. Regardez, il a un bon visage de poker. Il joue “oh ouais, je ne suis pas blessé”, mais les jambes ne mentaient pas. J’ai f ** ked ses jambes. Je l’ai retouché. Je l’ai coupé. Mais oui, je n’ai jamais été un combat ennuyeux. Je ne veux pas dire que ce fut un combat ennuyeux, mais je m’attendais à plus d’un combat de sa part. Même au cinquième tour, je me dis “cool, il va être désespéré et il va amener le combat”, et j’attends juste cette vague de quelque chose. Il en faut deux pour le tango mais j’étais le seul à vouloir danser. »

