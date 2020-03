Yoel Romero explique pourquoi il ne passera pas aux poids lourds légers

Image: @yoelromeromma sur Instagram

Yoel Romero sera de retour dans l’Octogone lors de l’événement UFC 248 de ce week-end dans l’espoir de détrôner l’actuel champion des poids moyens, Israël Adesanya.

Le combat pour le titre a reçu de nombreuses critiques, en raison du fait que Romero vient de perdre deux fois de suite contre Robert Whittaker et Paulo Costa.

Néanmoins, c’est le combat qu’Israël Adesanya voulait, car il pense qu’une victoire sur «Le soldat de Dieu» est cruciale pour son héritage de poids moyen.

Yoel Romero n’est pas étranger aux tirs au titre, la vedette cubaine a reçu trois occasions dans le passé avec la promotion. Cela dit, Romero a manqué de poids dans deux de ces trois tirs au titre, ce qui lui a fait rater l’or intermédiaire des poids moyens lorsqu’il a éliminé Luke Rockhold à l’UFC 221.

Bien qu’il ait eu du mal à atteindre la limite de combat pour le titre des poids moyens de 185 livres par le passé, Yoel Romero n’a jamais choisi de revenir au poids lourd léger où il a commencé sa carrière professionnelle en MMA.

Romero a expliqué cette décision dans une récente interview accordée à la Journée des médias:

“Quand je m’entraîne, je descends (en poids), et quand je m’entraîne, normalement quand j’ai un bon entraînement, (je pèse a) maximum 210 (livres)”, a déclaré Romero via MMAJunkie. “Ce n’est pas possible. Quand je ne m’entraîne pas, boum – ouais, poids lourd. Mais quand je m’entraîne – 210, 208, 210, 208. Ce n’est pas possible pour moi. Ce n’est pas possible car je m’entraîne bien. J’ai du respect pour mon travail. Quand je m’entraîne, je sais ce que je dois faire pour une bonne formation. “

Yoel Romero a poursuivi:

«Quand vous ne dormez pas bien et quand (vous ne mangez pas sainement), quelque chose ne va pas: erreur. … Quand j’ai une bonne formation, il n’est pas possible de monter. Les (adversaires potentiels) sont si lourds. “

Pensez-vous que Yoel Romero sera enfin en mesure de remporter l’or UFC quand il affrontera Israël Adesanya à l’UFC 248 ce week-end? Sonnez dans la section des commentaires PENN Nation!

