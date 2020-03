Yoel Romero explique pourquoi il reste au poids moyen

LOS ANGELES – Les pertes de poids consécutives de Yoel Romero ont inquiété son avenir en tant que poids moyen, mais ne le comptez pas parmi ceux qui s’inquiètent de son poids cette semaine.

Romero (13-4 MMA, 9-3 UFC) affrontera à nouveau le titre des poids moyens lorsqu’il affrontera le champion Israel Adesanya à l’UFC 248 vendredi. Le challenger cubain est confiant qu’il fera du poids pour le combat.

Le premier manque de poids de Romero est survenu à l’UFC 221 quand il est intervenu à court préavis pour affronter Luke Rockhold pour le titre intérimaire des poids moyens. Bien qu’il ait éliminé l’ancien champion, Romero n’était pas éligible pour remporter le titre après avoir manqué du poids de 2,7 livres.

Les problèmes de pesée ont continué à l’UFC 225 quand il a raté le poids du championnat de 0,2 livres pour son match revanche avec le champion des poids moyens de l’époque, Robert Whittaker.

Alors pourquoi cela ne l’a-t-il pas incité à revenir au poids lourd léger, où il a commencé sa carrière de MMA? Romero dit que c’est parce que dans la chaleur du camp d’entraînement, son poids diminue considérablement.

“Quand je m’entraîne, je descends (en poids), et quand je m’entraîne, normalement quand j’ai un bon entraînement, (je pèse a) maximum 210 (livres)”, a déclaré Romero lors d’un événement médiatique lundi Los Angeles. “Ce n’est pas possible. Quand je ne m’entraîne pas, boum – ouais, poids lourd. Mais quand je m’entraîne – 210, 208, 210, 208. Ce n’est pas possible pour moi. Ce n’est pas possible car je m’entraîne bien. J’ai du respect pour mon travail. Quand je m’entraîne, je sais ce que je dois faire pour une bonne formation.

«Quand vous ne dormez pas bien et quand (vous ne mangez pas sainement), quelque chose ne va pas: erreur. … Quand j’ai une bonne formation, il n’est pas possible de monter. Les (adversaires potentiels) sont si lourds. “

Romero note ses pertes de poids précédentes en raison de son incapacité à gérer le temps, en particulier lorsqu’il est intervenu à court terme à mi-chemin à travers le monde contre Rockhold en Australie.

“Tout le monde est différent, mais aucune excuse”, a déclaré Romero. “Vous devez le faire parce que c’est la seule chose obligatoire que vous devez faire en tant que professionnel – tant que vous avez suffisamment de temps pour le faire.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il ferait du poids cette fois pour son combat pour le titre avec Adesanya (18-0 MMA, 7-0 UFC), Romero, qui a dit qu’il pesait 198 livres avant la semaine de combat, a haussé les épaules et a ri avec confiance.

L’UFC 248 aura lieu samedi au T-Mobile Arena de Las Vegas. Adesanya contre Romero fait la une de la carte principale de paiement à la carte, qui suit les préliminaires sur ESPN et ESPN + / UFC Fight Pass.

