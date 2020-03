Yoel Romero: Je veux prouver que l’âge n’est qu’un chiffre

LAS VEGAS – À 42 ans, Yoel Romero est l’enfant d’affiche actuel pour les combattants vieillissants qui continuent de se battre au sommet.

Randy Couture, Dan Henderson et Mark Hunt ont connu un succès octogonal bien au-delà de quatre décennies de vie. Mais aucun d’entre eux ne parie qu’ils pourraient combattre au-delà de 50.

Romero prévoit de faire exactement cela, et samedi, il essaiera de faire quelque chose que seul Couture a réussi à faire au-delà de 40 ans en remportant une ceinture UFC.

“Je veux prouver qu’il n’y a pas de limites, que l’âge est à peu près un nombre”, a-t-il déclaré aux journalistes lors d’une séance d’entraînement ouverte pour son combat pour le titre contre Israël Adesanya à l’UFC 248, qui a lieu samedi au T-Mobile Arena. «Je pense que vous pouvez tout faire si vous croyez en vous-même. Si vous menez une vie disciplinée, si vous vivez une vie moins émotive (et) si vous vivez sous une conviction, tout est possible. »

Romero a déjà réussi trois tirs à l’or à l’UFC et n’a pas réussi. Deux d’entre eux, il était lourd sur l’échelle et a jugé inadmissible de se battre pour la ceinture.

Ces trébuchements, ainsi qu’une perte de décision serrée contre Paulo Costa lors de sa précédente sortie, ont conduit à se demander pourquoi il méritait un autre coup de feu, même si Adesanya a demandé à le combattre après que Costa ait été mis à l’écart en raison d’une blessure.

Pour Romero, la réponse est assez simple.

“Vous mentiriez à vous-même si vous ne vouliez pas combattre les meilleurs gars, alors il veut savoir s’il est le meilleur”, a-t-il déclaré. «Il veut se battre contre les meilleurs. Quand je luttais, la plupart des gens ne voulaient pas se battre avec moi dans la lutte. Mais il y avait toujours quelqu’un qui avait le courage de me faire face, et j’aime ça. »

Le respect de Romero ne manquait pas au moment d’accepter le combat contre Adsanya. Il a écarté l’idée d’utiliser ses compétences de lutte pour décrocher une victoire qui, sur le papier, ressemble au chemin le plus facile vers la victoire.

“Nous savons comment il travaille sur le sol”, a-t-il déclaré. “Vous devez tout attendre d’un combattant.”

Même l’inattendu, comme un possible cas d’infection à staphylocoque qui a soulevé des inquiétudes sur la santé d’Adesanya, et l’impact du nouveau coronavirus ne sont pas une grande inquiétude pour le grand challenger.

“Je suis plus inquiet pour ma santé”, a déclaré Romero. “Notre équipe a essayé d’être aussi propre que possible, de tout nettoyer, nous avons pris des vitamines, nous avons tout fait séparément, aller dans un autre hôtel, rester le plus loin possible des foules. Nous avons improvisé autant que possible. “

Romero fait beaucoup de cela dans l’octogone. Au moment où il semble manquer d’énergie, il explose et prend les adversaires au dépourvu. L’âge n’a pas affaibli sa capacité à donner un élan à sa tête dans les combats compétitifs.

Il y aura un moment où Romero pourrait ne plus être en mesure de participer à l’UFC. Mais il combat ce moment à chaque étape.

“Le sport, c’est la vie”, a-t-il déclaré. “J’aime la vie. J’ai donc besoin de faire du sport. »