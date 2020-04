Yoel Romero pourrait se battre à nouveau très bientôt

L’un des 13 hommes que Yoel Romero a vaincu pourrait avoir un match revanche pour l’épreuve UFC 250. Sa première confrontation a eu lieu le 12 novembre 2016 et le Cubain a été éliminé, avec un genou volant à 0:24 du troisième tour. .

Nous parlons de Chris Weidman ayant l’opportunité de «venger» l’une des 5 défaites qu’il a eues dans sa carrière professionnelle en arts martiaux mixtes. Malki Kawa, qui est le manager de Romero, dans une interview pour MMA Fighting est celui qui a annoncé la nouvelle:

On nous a en fait proposé Weidman pour son prochain combat, mais Yoel a une blessure oculaire orbitale, et j’attendais de voir si je pouvais le faire sortir pour combattre le 9 mai, mais l’événement a été annulé.

Le Soldat de Dieu vient avec une séquence de trois défaites, la dernière le 7 mars 2020 contre le champion UFC des poids moyens, Israël Adesanya, dans un combat où le titre nigérian était en jeu et qui Il est considéré comme l’un des pires combats de l’histoire des arts martiaux mixtes.

De son côté, The All-American, vient également avec une mauvaise séquence, mais deux défaites, avant Ronaldo Souza le 3 novembre 2018, et presque un an plus tard, le 18 octobre 2019 contre Dominick Reyes.