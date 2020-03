Yoel Romero prévoit de se battre dans la cinquantaine

Image via @ufc sur Instagram

Le concurrent de poids moyen de l’UFC, Yoel Romero, qui a 42 ans et qui aura 43 ans en avril, dit qu’il prévoit de se battre dans la cinquantaine.

Romero, qui affrontera Israël Adesanya ce samedi pour le championnat des poids moyens de l’UFC, est l’un des plus anciens combattants de la liste de l’UFC, mais toujours l’un des plus dangereux de loin. Il est dans une forme physique et mentale incroyable et est l’un des cinq meilleurs combattants du monde en ce moment à 185 livres, bien qu’il soit l’aîné de la division.

S’adressant à TMZ Sports, Romero a déclaré que participer à l’UFC à 42 ans n’était rien. En fait, il dit qu’il prévoit de se battre pendant une décennie dans la cinquantaine. Voir ce que «Le soldat de Dieu» a dit ci-dessous lorsqu’on lui a demandé combien de temps il voulait combattre le MMA.

“Pas trop. 10 ans », a déclaré Romero, en soulevant son t-shirt pour montrer ses abdos à l’intervieweur.

La plupart des combattants commencent à s’épuiser à la fin de la trentaine, donc Romero continue de se battre à un niveau aussi élevé en ce début de la quarantaine, c’est du jamais vu. Se battre dans la cinquantaine est quelque chose qui ne se produit pas souvent dans le MMA, donc si Romero peut vraiment le faire, ce serait incroyable à regarder, surtout s’il se bat toujours à un niveau relativement élevé à ce moment-là.

Mais avant que Romero puisse penser à l’avance, il doit se concentrer sur sa tâche ce week-end, qui le verra tenter de vaincre Adesanya et de remporter la couronne des poids moyens de l’UFC. Il s’agit du troisième combat pour Romero lors de ses cinq derniers combats, avant de perdre deux fois contre Robert Whittaker et de battre Luck Rockhold mais sans perdre de poids. Heureusement, la quatrième fois est le charme et il n’y a pas de problèmes de poids cette fois-ci.

Pensez-vous que Yoel Romero se battra en effet dans la cinquantaine?

