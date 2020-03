Yoel Romero réagit après sa défaite contre Israel Adesanya à l’UFC 248

Ce soir, Yoel Romero a affronté Israël Adesanya pour le championnat de promotion des poids moyens dans l’événement principal de l’UFC 248 à Las Vegas.

Ce n’était pas la première fois que Romero se battait pour un titre. Il a déjà combattu Robert Whittaker pour la ceinture provisoire de 185 livres. Il a perdu par décision unanime, mais a rebondi lors de sa prochaine apparition dans l’Octogone. Il a touché des gants avec Luke Rockhold avant de l’amidonner pour remporter la victoire au KO au troisième tour. En raison de ses antécédents en lutte olympique et de son pouvoir d’élimination qu’il a utilisé pour terminer d’anciens champions, le joueur de 42 ans est largement considéré comme le “boogeyman” de la division des poids moyens.

Israël Adesanya était plus que conscient de la menace que représentait Romero. Il pensait que la seule façon de sceller son héritage chez les poids moyens était de vaincre le boogeyman de la division. Cependant, “The Last Stylebender” a assuré aux fans qu’il n’avait pas peur du vétéran de l’UFC:

«C’est moi contre le« oogie boogeyman »Yoel Romero», a déclaré Adesanya. “Le gars dont tout le monde a peur – en particulier Darren Till. Vous m’avez vu l’appeler parce que je n’ai pas peur. La peur est différente du danger, vous devez comprendre. Je suis un homme dangereux. Beaucoup de gens le craignent à cause de ce qu’on leur a dit ou de ce qu’ils voient dans les médias, mais j’ai vu le gars saigner, je l’ai vu tricher, je l’ai vu blessé. Je sais qu’il est humain et comme je l’ai dit, la peur est différente du danger et je suis un homme dangereux. “

PhotoCred: YouTube / MMA Fighting

La lutte très attendue pour le titre des poids moyens n’a malheureusement pas été à la hauteur des attentes. Les combattants se sont combinés pour seulement sept frappes au total au débarquement au premier tour et les choses n’ont pas exactement explosé par la suite.

Israël Adesanya et Yoel Romero se battraient pendant vingt-cinq minutes avec une action limitée, laissant de nombreux fans et analystes se demander qui avait réellement gagné le combat.

Au final, les trois juges présents ont vu le concours en faveur de «Stylebender», au grand dam du Cubain.

Yoel Romero a discuté de la perte dans son interview post-combat avec Joe Rogan.

«C’est ma victoire! Ici. Tu entends?” Romero désigna la foule. «C’est ma victoire. Voilà ma victoire. J’ai une question pour tout le monde ici. J’ai un grand respect pour tout le monde. Pour tous les athlètes. Mais ma question est, c’est le champion de l’UFC, du monde que tu veux? Non! Nous voulons un combat. Nous voulions un combat sauvage. C’est ce qu’ils veulent voir ici. Pas comme un gars qui court. Non! Les gens veulent voir le vrai combat. C’est ce que les gens veulent voir ici. (Israel Adesanya) ne faisait que courir, courir et courir. Ce n’est pas un grand champion. Le grand champion veut se tenir ici au milieu et se battre comme un vrai champion. Comme pour les gens de Rome. Comme le gladiateur. “

Qui aimeriez-vous voir Yoel Romero se battre ensuite après sa perte de décision unanime face à Israel Adesanya lors de l’événement UFC 248 de ce soir à Las Vegas? Sonnez dans la section des commentaires PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 8 mars 2020