Yoel Romero révèle comment un jeune de 14 ans, Khabib Nurmagomedov, l’a vu lutter au Daghestan

Avant d’être candidat au titre de l’UFC, Yoel Romero était une force de la nature dans l’équipe internationale de lutte lorsqu’il représentait son pays d’origine, Cuba.

Le poids moyen, maintenant âgé de 42 ans, est un ancien médaillé olympique d’argent en lutte libre et il est l’une des seules personnes au monde à avoir remporté plusieurs victoires contre le grand lutteur américain Cael Sanderson.

Il est donc prudent de dire que Romero connaît une chose ou deux sur la lutte, c’est pourquoi il pourrait être le plus grand expert des meilleurs grapplers du sport. Bien qu’il y ait beaucoup de lutteurs de haut niveau qui participent actuellement à l’UFC, le champion des poids légers Khabib Nurmagomedov est l’un des meilleurs artistes de démolition de toute la liste.

Selon Romero, les incroyables compétences de lutte de Nurmagomedov commencent par le travail qu’il faisait dans son pays d’origine avant de venir à l’UFC.

“Je ne sais pas si vous le savez, mais la meilleure pour vous, pour tout le monde, pour le monde, la meilleure ville au monde pour la lutte est Makhachkala, au Daghestan”, a déclaré Romero interrogé sur le pedigree de lutte de Nurmagomedov avant son combat à l’UFC 248. «Cet endroit, tout le monde.

«Je suis resté trois mois dans cette ville quand je luttais. Je suis resté trois mois au Daghestan. Tous dans ma division, six ou sept champions du monde au Daghestan. Ces six personnes pour que l’une d’entre elles s’impose pour les championnats du monde ou les jeux olympiques. Vous ne pouvez pas imaginer – six personnes, [all] champions du monde mais vous avez autant de monde [to train with]. “

Sans même le savoir, la lutte de Romero aurait pu être une inspiration pour Nurmagomedov lorsqu’il a croisé pour la première fois “The Eagle” après que les deux aient fait partie de la liste de l’UFC.

Romero dit que c’est à la suite de l’un de ses premiers combats à l’intérieur de l’Octogone qu’il a rencontré Nurmagomedov, qui lui a raconté une histoire fascinante sur leur interaction originale des années plus tôt au Daghestan.

“Je me souviens que la première fois que je l’ai vu, il était aux États-Unis, c’était à mon premier combat”, a expliqué Romero. “Je finis la victoire, il est allé” hey Yoel, tu te souviens de moi? “Et j’ai dit” non, qui êtes-vous? ” tournoi et je vous ai vu et je n’avais que 14 ans. “J’ai dit,” oh vraiment? “

«Et il a dit ‘maintenant je reste ici, maintenant je suis un combattant pour l’UFC. J’ai dit “oh félicitations”. »

Des années plus tard, Romero cherchera à rejoindre Nurmagomedov dans les rangs des champions de l’UFC lorsqu’il affrontera le roi des poids moyens Israel Adesanya lors du main event de l’UFC 248 de Las Vegas ce samedi.