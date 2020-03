Yoel Romero veut prouver qu’il n’y a pas de limites avec la victoire au titre

LAS VEGAS – Yoel Romero peut devenir le plus ancien champion de l’histoire de l’UFC pour la première fois samedi, et apprécie le fait qu’il serve de motivation pour les autres.

Romero, 42 ans, vise l’or des poids moyens dans la tête d’affiche de l’UFC 248 lorsqu’il défie Israël Adesanya (18-0 MMA, 7-0 UFC) pour la ceinture. Bien que Randy Couture avait 43 ans lorsqu’il a battu Tim Sylvia pour le titre des poids lourds à l’UFC 68, il était plus jeune que “Le Soldat de Dieu” pendant les quatre premiers de ses cinq règnes de titre à travers les poids lourds et les poids lourds légers.

Romero (13-4 MMA, 9-3 UFC) entend établir une nouvelle référence.

“Fondamentalement, je veux prouver qu’il n’y a pas de limites”, a déclaré Romero aux journalistes, y compris MMA Junkie, lors des séances d’entraînement ouvertes de l’UFC 248 mercredi. «L’âge n’est plus qu’un chiffre pour moi. Je pense que vous pouvez tout faire si vous croyez en vous-même. Que si vous vivez dans un style de vie discipliné, si vous vivez dans une vie moins émotive, si vous vivez sous une condamnation, n’importe quoi si possible. »

L’UFC 248 se déroule au T-Mobile Arena avec une carte principale diffusée en pay-per-view après les préliminaires sur ESPN et ESPN + / UFC Fight Pass.

Romero a déclaré que, gagnant ou perdant, il était loin de la fin de sa carrière au combat. Il veut participer à une autre décennie dans la cinquantaine, car la compétition sportive est ce qui fait son bonheur.

“Ouais (je veux me battre encore 10 ans)”, a déclaré Romero. «Le sport, c’est la vie. J’aime ma vie. J’adore la vie et j’aime le sport, donc je veux continuer à vivre donc je dois continuer à faire du sport. »

Romero sait que son voyage dans le MMA prendra fin, mais pour l’instant, il embrasse chaque seconde.

“Cela me bouleversera si je ne peux plus faire ce sport pour m’entraîner”, a déclaré Romero. “Un jour, vous ne pourrez plus continuer à concourir, mais vous devez continuer à pratiquer ce sport. C’est différent.”

.