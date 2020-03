Yorgan de Castro ravi d’affronter Greg Hardy à Columbus

LAS VEGAS – Yorgan De Castro n’est peut-être qu’un combat dans sa carrière à l’UFC, mais il prévoit déjà de grandes choses dans la division des poids lourds de la promotion.

De Castro (6-0 MMA, 1-0 UFC) a obtenu sa place sur la liste de l’UFC avec un KO au premier tour sur la série Contender de Dana White en juin 2019, puis a fait forte impression lors de ses débuts promotionnels officiels quatre mois plus tard à l’UFC 243 quand il a sorti Justin Tafa au Marvel Stadium de Melbourne.

Maintenant, le combattant né au Cap-Vert fait face à une autre mission de haut niveau lorsqu’il affronte Greg Hardy à l’UFC le 8 mars à Columbus, Ohio. Il a dit qu’il était heureux que son adversaire reçoive toute l’attention avant le combat.

“Je vais profiter de chaque instant de ce combat et le laisser sous les projecteurs”, a déclaré De Castro à MMA Junkie depuis son camp d’entraînement à Las Vegas. “Tout le monde va se brancher pour le voir se battre, mais à la fin de la nuit, tout le monde va parler de moi.”

De Castro a amélioré sa préparation avec des séances d’entraînement à Xtreme Couture, et a déclaré que le fait d’être dans une salle de sport avec une multitude de poids lourds de haut niveau n’a aidé son jeu que lors de son prochain combat.

«J’adore l’éthique du travail ici – j’aime (que) tout le monde travaille si dur», a-t-il déclaré. «Je peux partager la salle avec Francis Ngannou et un tas d’autres types de poids lourds différents. Ça a été bon pour moi. Ça a été énorme. “

Avec seulement six combats à son actif, et un seul à l’intérieur de l’UFC, De Castro sait qu’il est encore très au stade de «faire ses preuves» de sa carrière de combattant. Mais il a dit qu’il était ravi de retourner dans la cage et de présenter ses améliorations.

“Je pense que pour moi, tous les combats vont être les mêmes: prouver que j’appartiens à l’UFC”, a-t-il déclaré. «Parce que je suis 6-0, beaucoup de gens diront que je suis vert. Je vais donc toujours être excité. Je prends chaque combat comme si c’était mon dernier combat. “

Cette étiquette «verte» a également été appliquée à son prochain adversaire. Hardy (5-2 MMA, 2-2 UFC) a explosé dans l’UFC et a impressionné par son athlétisme. Mais comme De Castro, il est encore dans la phase d’apprentissage de sa carrière. De Castro a dit qu’il était impressionné par ce qu’il avait vu de la progression de Hardy jusqu’à présent.

“Je pense qu’il s’est beaucoup amélioré”, a-t-il déclaré. «Si vous voyez son premier combat, il marchait très agressivement, essayant de terminer le combat. Maintenant, il s’est beaucoup amélioré, il prend son temps. Il connaît sa portée. Il a disputé trois manches avec le 7e mondial (Alexander Volkov), donc je pense qu’il est très bon en ce moment. Il est super athlétique, son timing s’améliore, sa frappe est bonne – mais je vais quand même le faire. “

