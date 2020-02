Yoshihiro Akiyama KO, Sherif Mohamed au tour 1

La légende asiatique du MMA, Yoshihiro Akiyama, a inversé la tendance face à Sherif Mohamed aux mains lourdes pour marquer un KO de premier tour étonnant et montrer qu’à 44 ans, il possède toujours le genre de puissance de frappe qui peut terminer un combat en un instant.

Akiyama (15-7) a dû affronter une tempête précoce contre Mohamed (9-6) lorsque l’Egyptien est sorti de son coin en lançant des bombes depuis la cloche d’ouverture et a tagué la star nippo-coréenne dans les échanges d’ouverture de leur combat à ” ONE Championship 109: King of the Jungle. »

Mohamed était clairement arrivé à Singapour, cherchant à submerger l’homme plus âgé, et avait maintenu la pression tout en poursuivant l’Akiyama qui faisait marche arrière autour de la cage, se connectant avec de gros coups de poing alors qu’il dominait les 90 premières secondes du combat.

Mais Akiyama a finalement trouvé ses pieds et a brièvement interrompu la charge de Mohamed avec un coup de pied de jambe qui a clairement affecté son adversaire. Il a ensuite raté de peu avec un coup de pied de talon rotatif spectaculaire à la tête alors que le vétéran a montré que ses dons physiques étaient toujours à sa disposition.

Puis, avec le lancement de Mohamed dans une autre charge, “Sexyama” a frappé. Une courte main gauche parfaitement synchronisée reliée à la couleur du menton de Mohamed en mouvement, envoyant l’ancien champion des EFC s’effondrer sur la toile. Akiyama est entré pour décrocher un coup de grâce à son ennemi abattu, et le combat a été rapidement arrêté pour donner à l’ancien vétéran de l’UFC une superbe victoire par élimination directe – sa première victoire depuis sa victoire sur Amir Sadollah lors de l’UFC Fight Night 52 à Saitama en septembre 2014.

Après sa victoire, Akiyama a déclaré au co-commentateur de ONE, Mitch Chilson, “C’est le début de mon voyage dans les arts martiaux”, avant de demander la chance de se battre en Corée du Sud.

“Je veux avoir une chance, si possible, en Corée”, a-t-il déclaré.

Eto surprend le Khan de Singapour avec une soumission rapide

Le combat MMA le plus vendu sur la carte a vu le concurrent singapourien des poids légers Amir Khan soumis de manière rapide par le grappler japonais Kimihiro Eto alors que le diplômé de la série ONE Warrior s’est annoncé comme une menace légitime pour les meilleurs de la division des poids légers.

Khan (12-7) a cherché à s’installer tôt dans sa frappe, mais a été rapidement emmené sur la toile par Eto (17-5-2), qui a coincé son homme contre la clôture, puis a verrouillé un étranglement serré à l’arrière-nu qui a finalement endormit Khan dans les deux premières minutes du match.

Teo renoue avec le titre au poids de paille

La soirée a peut-être été décevante pour Khan de Singapour, mais la soirée a été énorme pour sa compatriote, Tiffany Teo, ancienne challenger du titre poids paille féminin, a cessé de faire exploser la judoka japonaise Ayaka Miura pour se positionner pour un éventuel match revanche avec la femme qui l’a battue pour gagner. le titre inaugural, le chinois Xiong Jing Nan.

Xiong était un spectateur intéressé au bord de la cage alors que Teo (9-1) utilisait ses talents de frappeur pour annuler l’attaque au grappin de Miura avant de finir finalement un “Zombie” épuisé avec des coups de corps au sol avec 15 secondes restantes dans le combat.

Miura (10-3) avait en fait bien commencé et semblait dominer l’action sur le tapis, mais Teo a réussi à s’échapper avant de s’installer dans son rythme frappant pour poivrer le compétiteur japonais avec un jab constant et des coups de pied de jambe hachés en route vers un victoire d’arrêt dernier souffle.

Résultats officiels du MMA «ONE Championship 109: King of the Jungle»:

Kimihiro Eto bat. Amir Khan via la soumission (étranglement à l’arrière) – Tour 1, 1:39

Yoshihiro Akiyama bat. Sherif Mohamed via KO (coup de poing) – Tour 1, 3:04

Tiffany Teo bat. Ayaka Miura via TKO (grèves) – Tour 3, 4:45

CARTE PRELIMINAIRE

Denice Zamboanga bat. Mei Yamaguchi par décision unanime

Troy Worthen bat. Mark Abelardo via décision unanime

Honorio Banario déf. Shannon Wiratchai par décision partagée

Ritu Phogat bat. Wu Chiao Chen par décision unanime

Murad Ramazanov bat. Myung Ho Bae via TKO (frappes au sol) – Tour 1, 4:53

Jeff Chan a vaincu. Radeem Rahman via la soumission (étranglement à l’arrière) – Round 2, 2:00

