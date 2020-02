Yoshihiro Akiyama est une légende des arts martiaux mixtes qui a récemment est retourné dans la cage après presque cinq ans d’inactivité. Il l’a fait aujourd’hui 28 février 2020 pour affronter Sherif Mohamed dans ONE Championship 109: King of the Jungle.

Lors de son dernier combat, il a été battu, il faut aller au précédent, mi-2014, pour retrouver sa dernière victoire à ce jour. Mais nous ne devons plus aller aussi loin, car à son retour au MMA, il a réussi à gagner avec un choquant KO.