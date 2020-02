Youssef Zalal prêt à prouver que ses détracteurs se trompent lors de ses débuts

Youssef Zalal n’a pas eu beaucoup de temps pour l’excitation avant ses débuts à l’UFC.

Avec un préavis de 12 jours, Zalal (7-2 MMA, 0-0 UFC) a accepté un combat contre Austin Lingo lors de l’UFC 247. Samedi, après des années à consacrer sa vie à l’objectif spécifique de faire les grandes ligues, Zalal n’a pas pu célébrer – mais il est d’accord avec ça.

“Je suis pompé, mais je garde mon enthousiasme jusqu’à la fin du combat”, a déclaré Zalal au MMA Junkie. “Je dois d’abord gérer les affaires. Je suis très reconnaissant et béni de cette opportunité. C’est pour cela que je travaille, mais ce n’est qu’un autre combat. “

À court préavis ou non, Zalal a déclaré qu’il était prêt lorsqu’il a reçu l’appel. Le poids plume de 23 ans croit qu’il est en forme de combat et s’attend à ce qu’il soit en pleine forme samedi.

“Nous nous entraînions pendant cinq semaines d’affilée (avec) récupération, force et conditionnement”, a expliqué Zalal. «Nous étions prêts à battre les champions du monde. Nous étions prêts pour un combat. Puis tout d’un coup, mon manager m’appelle et me dit que je me bats à l’UFC maintenant. Nous avons arrêté de chercher des combats (LFA). Je me dis, ‘(Expletive), ouais. Faisons le.'”

Depuis ses débuts dans le LFA en 2017, de nombreux experts pensaient que Zalal avait une grande promesse UFC. Cependant, sa signature à ce moment précis a surpris certains, étant donné qu’il a perdu deux de ses trois combats les plus récents. Zalal souhaite assurer que tout doute sera levé après sa performance à l’UFC 247.

“Les gens vont parler et parler et parler,” Oh oui, il a eu deux défaites et ensuite une victoire, bla, bla, bla “”, a déclaré Zalal. «Tous ces gars qui parlent, regardez-les. Ça n’a aucun sens. Pour moi, je me suis battu le cul dans ces deux derniers combats. Certains d’entre eux, j’ai été viré, en gros. J’ai été privé de certaines décisions, mais pour moi cela n’a pas d’importance. Tout arrive pour une raison.

«Je suis ici et le samedi 8 février, je peux vous montrer qui je suis. Je vais lui montrer à quel point je suis génial. Comme l’a dit Muhammad Ali, je n’ai rien à prouver aux gens. Je dois me prouver des choses. C’est tout ce que je dois faire. “

Né à Casablanca, Zalal porte fièrement son héritage marocain sur sa manche. Son surnom est “Le diable marocain”. Le MMA n’a pas vu une tonne de combattants représenter le Maroc sur la grande scène, mais Zalal est ravi d’être l’un des rares.

“C’est la meilleure sensation au monde”, a déclaré Zalal. «J’ai hâte de représenter avec tout un pays derrière moi. Nous n’avons maintenant que trois Marocains officiellement à l’UFC. Je suis le plus jeune. Je ne pourrais être plus fier et heureux de représenter mon pays et mon héritage.

«Cela signifie beaucoup pour moi et cela signifie beaucoup pour ma famille. Cela signifie beaucoup pour les gens de chez eux. »

L’UFC 247 aura lieu samedi au Toyota Center de Houston. La carte principale est diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

