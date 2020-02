Zabit Magomedsharipov dit qu’il se battra à Brooklyn

Selon Zabit Magomedsharipov, il participera aux côtés de son compatriote Khabib Nurmagomedov à l’UFC 249 le 18 avril.

Magomedsharipov (18-1 MMA, 6-0 UFC), l’un des meilleurs prétendants aux poids plumes de l’UFC, a récemment été lié à une lutte contre l’ancien challenger en titre Brian Ortega.

Pendant la semaine de combat de l’UFC 247, le président de l’UFC, Dana White, a déclaré à ESPN que le combat était en cours. Cependant, Brian Ortega a déclaré à ESPN qu’il n’avait pas entendu parler du match.

Dans une récente interview avec RT Sport, Magomedsharipov a confirmé que le plan actuel était de participer à l’événement de télévision à la carte d’avril. Cependant, aucun adversaire n’est figé pour le moment.

“Oui, ce sera le 18 avril, mais je ne sais pas qui sera l’adversaire”, a déclaré Magomedsharipov. «Il y a un adversaire. Il n’a pas reçu l’accord de combat. Une fois qu’il aura obtenu le contrat, nous pourrons l’annoncer. »

Bien qu’il ne nommerait pas son ennemi de nuit probable, Magomedsharipov a confirmé qu’il s’agirait d’un «combattant parmi les cinq premiers».

En regardant le classement officiel des poids plumes de l’UFC, le champion Alexander Volkanovski se trouve au sommet de la liste, avec Max Holloway, Ortega, Magomedsharipov, Chan Sung Jung et Yair Rodriguez qui complètent les cinq meilleurs prétendants – dans cet ordre.

Volkanovski semble susceptible de défendre son titre lors d’un match revanche contre l’ancien champion Holloway en juin, et Magomedsharipov a déclaré que son adversaire potentiel le 18 avril n’était pas de Corée du Sud. Cela laisse Ortega et Rodriguez comme les deux combattants les plus susceptibles d’affronter Magomedsharipov, qui n’a pas encore goûté à la défaite à l’intérieur de l’octogone.

