Zach Makovsky fait ses débuts “ reconnaissants ” dans Brave et pense au titre Fly

Makovsky est l’un des débutants de Brave 34.

L’Américain Zach Makovsky fera son retour attendu dans l’action du MMA lors du premier événement de la BRAVE Combat Federation en Slovénie, qui se tiendra en association avec la principale promotion locale du WFC, le 19 janvier.

Alors que la première date approche de «Fun Size», elle reste concentrée sur son rival Velimurad Alkhasov et sur ce que le champion du monde de sambo apporte à la table.

Cependant, il est inévitable que l’ancien champion de Bellator et vétéran de l’UFC pense au jackpot: le premier championnat BRAVE CF fly.

Alors que Makovsky admet qu’il veut une carrière qui culmine dans la ceinture, il estime qu’il doit d’abord tester son potentiel dans la division fly du BRAVE CF.

«BRAVE CF a beaucoup de talents dans la division 125 livres et j’espère que nous pourrons voir comment je peux rivaliser avec tout le monde. Mon objectif est d’organiser une série de grands combats pour BRAVE CF qui se terminent par une lutte pour le titre et le championnat autour de ma taille », explique Zach.

L’Américain admet que l’attrait des artistes martiaux de combat du monde entier l’a également attiré au BRAVE CF, qui célèbre des événements aux quatre coins du monde et fera de la Slovénie son siège 19 après 34 événements organisés au cours des trois dernières années. Makovsky est ravi de voir comment il rejoint Alkhasov et de combattre sur un nouveau territoire.

«Je me suis battu professionnellement pendant plus de 13 ans. J’adore m’entraîner et faire de la compétition, et maintenant j’ai une autre opportunité de combattre des artistes martiaux incroyables du monde entier sous les lumières de BRAVE CF et c’est un honneur pour lequel je suis très reconnaissant.

«Velimurad semble être un combattant compétent et performant. Il a un jeu de coups de pied efficaces, des coups de poing forts et évidemment une adhérence très forte. Nous verrons comment je peux égaler ses capacités le soir du combat. »

BRAVE CF 34 / WFC 24 se déroule au Tivoli Hall, à Ljubljana, dans le cadre du premier événement organisé dans le cadre du partenariat formé entre la Fédération de combat BRAVE et la WFC, la principale organisation de MMA dans les Balkans.