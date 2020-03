Zach Zane sera en difficulté s’il se lève et échange

UNCASVILLE, Conn. – Nick Newell est plus que disposé à jeter avec Zach Zane.

Newell (16-3 MMA, 1-1 BMMA) affrontera Zane (14-9 MMA, 1-0 BMMA) ce vendredi sur la carte principale du Bellator 241, cherchant à rebondir après sa défaite contre Manny Muro en octobre dernier.

Ce fut un retour frustrant pour Newell, qui avait du mal à repousser les éliminations de Muro et à remporter le match dans les derniers tours de la défaite par décision partagée, mais il insiste sur le fait qu’il ne permettra pas que cela se reproduise.

“Vous regardez tous mes combats, tout le monde dit:” Oh, Nick est un grappler, il est une ceinture noire “, mais la seule façon dont les gens me battent est simplement en tenant un cadenas stupide et en ne me battant pas”, a déclaré Newell MMA Junkie. “Donc, c’est comme ça que les gens vont me battre, mais j’ai entraîné ce combat pour arrêter ça.” Si c’est ce qu’il essaie de faire, ça ne marchera pas. “

Newell a peut-être terminé la majorité de ses combats par soumission, mais il dit qu’il est heureux de garder les choses sur pied, où il jure de faire payer Zane s’il décide de se lever et d’échanger.

“Ma frappe, tout le monde dit qu’ils vont me mettre KO, et je les ai frappés, puis ils ont commencé à lutter et je les soumets, mais c’est la vérité”, a déclaré Newell. “Regardez l’un de mes combats, vous le verrez, et je pense qu’il pense qu’il a un gros avantage sur moi sur les pieds, et je sais que ce n’est pas le cas. Je vais lui montrer. Je vais tracer la ligne dans le sable, et s’il veut sortir et frapper avec moi, alors il va avoir des ennuis. “

Newell attribue sa dernière perte à trop d’obligations pendant qu’il dirigeait son gymnase, détournant son attention du combat. Il a une autre occasion de concourir devant son public à la Mohegan Sun Arena, où il cherche à faire une déclaration.

“Je pense juste à moi et je suis juste le meilleur artiste martial que je peux”, a déclaré Newell. “Il est définitivement talentueux, sinon il n’aurait pas gagné à Bellator. Il faut être bon pour gagner dans Bellator et obtenir ce combat, mais je pense juste que je suis au plus haut niveau. Je sais vraiment que je le suis, et ce dont je suis capable et si je sors et le montre, rien ne m’arrête. “

La carte principale du Bellator 241 est diffusée sur DAZN après les préliminaires sur MMA Junkie.

