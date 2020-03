Zhang et Jedrzejczyk sortent de l’hôpital sans blessures graves

Les arts martiaux mixtes sont l’un des sports les plus passionnants que vous puissiez regarder, mais cela peut aussi être assez dérangeant. Les combats physiques qui pèsent sur le corps humain peuvent souvent être ignorés, mais il n’y avait aucun moyen de le manquer pendant la guerre de cinq rounds entre le champion des poids paille Zhang Weili et la challenger Joanna Jedrzejczyk.

Les deux combattants ont pris de gros morceaux, Zhang quittant le combat avec son œil presque meurtri et la bouche enflée par de multiples coups de pied directs sur les dents. Joanna Jedrzejczyk est allée encore pire, souffrant d’un hématome massif sur son front qui n’a fait que croître au fur et à mesure que le combat se poursuivait et Zhang a martelé. Plus tard dans le combat, elle a mangé un gros coup dans le nez et le stand du commentateur a spéculé pour savoir s’il venait juste d’être cassé.

Tour après tour, ils sont sortis et se sont attendris, se cognant les genoux dans l’estomac, les pieds dans les cuisses et le traumatisme crânien! Tant de traumatismes crâniens! C’est donc avec grand plaisir et soulagement que je peux signaler à tout le monde que Zhang et Jedrzejczyk sont sortis de l’hôpital aujourd’hui sans blessures graves.

Ariel Helwani d’ESPN a diffusé des informations sur la décharge de Jedrzejczyk tard le soir du combat, partageant cette photo de l’ancienne reine des pailles.

Joanna Jędrzejczyk vient de sortir de l’hôpital, selon son équipe. Pas de blessures importantes, ont-ils déclaré. Ici, elle part il y a quelques instants. @gldlx pic.twitter.com/y58z4EjMx5

– Ariel Helwani (@arielhelwani) 8 mars 2020

Il a ensuite fait le suivi tôt dimanche matin avec des nouvelles de Zhang de son manager Brian Butler. Elle n’a subi “aucune blessure importante … à part un gonflement des pieds et des chevilles”.

Et alors qu’un combat aussi serré et de ce calibre a déjà des fans espérant le voir revenir, le président de l’UFC Dana White a clairement indiqué que les deux guerriers allaient avoir une bonne pause pour récupérer et guérir.

“Avez-vous vu à quoi ressemblaient ces deux filles après ce combat?” White a demandé quand un match revanche immédiat a été abordé lors de la conférence de presse d’après-combat de l’UFC 248. “Mec, ils sont tous les deux à l’hôpital en ce moment, ils ne sont pas allés à une conférence de presse, ils n’ont pas parlé à la presse. Ils sont tous deux allés directement à l’hôpital. Ils doivent rentrer chez eux, prendre du temps, guérir et tout le reste avant même de mentionner le combat avec l’un ou l’autre. »

Et bien que nous ayons nos doutes, l’UFC jettera immédiatement Weili et Joanna dans la cage, il n’y a aucun doute dans notre esprit que les deux se battront à nouveau. Cela pourrait être le début de l’une des grandes rivalités du sport, alimentée non pas par le smack (bien qu’il y ait en effet des jeux d’esprit joués avant ce premier), mais par la pure compétition et le désir d’être prouvé comme le meilleur au monde.