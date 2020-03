Zhang Weili espère inspirer la Chine et les victimes du coronavirus

LAS VEGAS – Zhang Weili n’avait pas son camp d’entraînement habituel avant l’UFC 248.

La première championne chinoise de la promotion, Weili (20-1 MMA, 4-0 UFC) a déclaré que son régime n’avait pas changé, les détails étaient très différents. En raison de l’épidémie de coronavirus, Weili a été forcée de déplacer brusquement son camp d’entraînement, se rendant à Abu Dhabi et en Thaïlande avant d’arriver finalement aux États-Unis.

Bien qu’elle ait finalement pris la décision de venir aux États-Unis, Weili a déclaré que sa préparation n’avait pas été entravée pendant son séjour en Chine.

“Cela ne m’a pas du tout affecté”, a déclaré Weili à MMA Junkie et à d’autres journalistes lors des séances d’entraînement ouvertes de mercredi. «À notre stade initial de l’épidémie, c’était le Nouvel An chinois. Je ne suis pas rentré chez moi à Pékin pour mon camp pour me préparer à ce combat.

«L’endroit où je vis est vraiment proche de la salle de gym. Tout ce que je faisais ces jours-là était de faire des allers-retours entre le gymnase et ma maison pour m’entraîner, dormir, me préparer. Je n’ai pas vraiment été touché du tout. “

L’Organisation mondiale de la santé estime que 2 873 personnes sont décédées en Chine à cause du COVID-19 depuis le début de l’épidémie, le 1er mars. Cependant, les responsables du gouvernement chinois affirment que le taux d’infection est en baisse. Weili a salué les efforts de son pays d’origine pour arrêter l’épidémie.

“L’épidémie baisse beaucoup”, a déclaré Weili. «Ça va de mieux en mieux en Chine. La Chine a fait un excellent travail pour contrôler cela. Le numéro nouvellement infecté est déjà à zéro depuis quelques jours. La Chine devient de plus en plus sûre. Bientôt, je crois que la Chine deviendra le pays le plus sûr du monde. »

Bien que les progrès soient encourageants, le coronavirus a été dévastateur pour les personnes touchées. Représentant fièrement et en bonne place la Chine sur la grande scène, Weili a déclaré que son combat pour le titre UFC 248 contre l’ancienne championne Joanna Jedrzejczyk serait une source d’inspiration pour son pays.

“Certainement, ce combat signifie beaucoup pour moi”, a déclaré Weili. «Je voudrais remporter cette victoire. Je veux prendre cette victoire comme (inspiration) pour mon pays et ma nation chez moi. Pour toutes ces personnes qui luttent contre le coronavirus, j’espère que nous pourrons (le dépasser) bientôt. Par notre travail acharné, nous ferons bouger les choses. Nous rendrons les choses parfaites. La Chine ira mieux – bientôt. »

Avant le combat de samedi, Jedrzejczyk (16-3 MMA, 10-3 UFC) a publié un mème se moquant de Weili et du coronavirus. L’image montrait un masque sur son visage dans une affiche promotionnelle éditée. Jedrzejczyk a supprimé le poste publié une déclaration peu de temps après.

Conformément à la «culture chinoise», Weili a déclaré qu’elle n’utilisait pas les commentaires de Jedrzejczyk comme motivation. Samedi soir, Weili a dit qu’elle laisserait ses actions parler – pas les mots.

“Non, pas du tout, parce que dans la culture chinoise, nous n’aimons pas parler de poubelle”, a déclaré Weili. «Tout ce que je veux, c’est lui parler à l’intérieur de l’Octogone. C’est tout – avec mes poings… Elle est du passé et maintenant c’est moi. Je vais prendre le relais. Je vais commencer ma propre ère dans la division des pailles. “

L’UFC 248 aura lieu samedi au T-Mobile Arena de Las Vegas. La carte principale est diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

Découvrez la mêlée complète des médias d’avant-combat de l’UFC 248 de Zhang Weili dans la vidéo ci-dessus.

