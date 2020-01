Zhang Weili exhorte Joanna Jedrzejczyk à ne pas plaisanter sur le coronavirus

Joanna Jedrzejczyk a pris un coup insensible à Zhang Weili qu’elle semble avoir regretté instantanément.

Dans son histoire Instagram, Jedrzejczyk a publié une image d’elle-même derrière le champion des pailles de l’UFC, Weili, tout en portant un masque à gaz, ce qui implique qu’elle se protège de la possibilité d’attraper le coronavirus, qui est actuellement au centre d’une épidémie meurtrière en Chine. Jedrzejczyk a ensuite supprimé le message.

L’épidémie actuelle de coronavirus est apparue pour la première fois à Wuhan début décembre et a coûté la vie à plus de 130 personnes dans la Chine natale de Weili. Le virus continue de se propager, avec plus de 6 000 cas confirmés à ce jour.