Zhang Weili-Joanna Jedrzejczyk au ralenti

Zhang Weili et Joanna Jedrzejczyk ont ​​mené une aventure classique de tous les temps à l’UFC 248, remportant le «Fight of the Night» et se plaçant en tête du classement du «Fight of the Year».

Weili (21-1 MMA, 5-0 UFC) a battu Jedrzejczyk (16-4 MMA, 10-4 UFC) par décision renversée de défendre le titre de poids de paille dans le combat en tête d’affiche, qui a eu lieu samedi au T-Mobile Arena à Las Vegas.

La paire est allée de bout à bout pendant 25 minutes, gardant un rythme ridicule qui a marqué la troisième place sur la liste pour le plus grand nombre de frappes significatives au total lors d’un combat de championnat de l’UFC. Les deux femmes ont été battues du concours, mais Jedrzejczyk est partie avec le pire sous la forme d’un hématome massif sur le front. Cela n’a pas empêché la combattante polonaise, cependant, de l’avoir frappée jusqu’au bout pour se retrouver à court par la marge la plus proche.

Vous pouvez voir tout cela se dérouler dans un superbe super ralenti grâce aux caméras «Fight Motion» de l’UFC.

Également présenté dans «UFC 248: Fight Motion», la défense du titre des poids moyens d’Israël Adesanya contre Yoel Romero lors de l’événement principal de la carte, ainsi que les faits saillants de plusieurs combats de cartes préliminaires.

Découvrez les temps forts du ralenti de la dernière vitrine de paiement à la carte de l’UFC dans la vidéo «UFC 248: Fight Motion» ci-dessus.

