Zhang Weili obtient un visa américain, Yan Xiaonan atterrit à Auckland pour le combat contre l’UFC

En fin de compte, malgré plusieurs barrages routiers effrayants le long du chemin, les poids-pailles chinois Zhang Weili et Yan Xiaonan sont un peu plus près de se rendre à l’Octogone.

Avec le poids welter Li Jingliang, les combattants ont décidé de quitter leur pays d’origine pour la Thaïlande après que la nouvelle épidémie de coronavirus a frappé Pékin en janvier. Zhang et son équipe ont choisi de prendre l’avion pour Abu Dhabi quelques jours plus tard en attendant l’autorisation d’entrer aux États-Unis.

Il y a eu plus de 75 000 cas confirmés du nouveau coronavirus avec plus de 2 000 décès. Tous les décès sauf six proviennent de Chine.

L’entraîneur de jiu-jitsu de Zhang, Pedro Jordao, a déclaré à MMA Fighting que le combattant avait reçu son visa américain mardi, ouvrant la voie au champion de l’UFC et à son équipe pour se rendre à Las Vegas pour sa prochaine défense du titre face à Joanna Jedrzejczyk à l’UFC 248 le 7 mars. Zhang devrait quitter Abu Dhabi le 21 février.

Yan, qui rencontre Karolina Kowalkiewicz à la carte UFC Fight Night de ce week-end à Auckland, a finalement atterri en Nouvelle-Zélande mardi soir, a déclaré son entraîneur de jiu-jitsu, Ruy Menezes, au MMA Fighting.

Yan est arrivée avec quatre kilos (8,8 livres) à couper avant les pesées officielles, où elle doit atteindre la barre des 116 livres, mais Menezes ne s’attend pas à ce que ce soit un problème. L’UFC Auckland baisse l’heure locale dimanche matin.

Jingliang, actuellement réservé pour affronter Neil Magny le 7 mars, s’attend à recevoir un visa pour entrer bientôt aux États-Unis pour participer à Las Vegas. “Je ne pense pas qu’il y aura de problème”, a déclaré Menezes.