Zhang Weili réagit à sa victoire sur Joanna à l’UFC 248

Il y a quelques heures, nous avons vu Première réaction de Joanna Jędrzejczyk à sa défaite contre Zhang Weili en UFC 248. Le combattant polonais n’a pas pu battre la Chine pour récupérer le championnat du monde UFC de paille.

Zhang Weili réagit à sa victoire

Maintenant on voit la première réaction du monarque des 115 livres, qui a publié cette déclaration dans Insatgram:

“Je respecte chacun de mes adversaires. L’échec des autres ne me fait pas plaisir. Ma confiance repose sur ma formation et mon équipe. Joanna est une grande artiste martiale. En fin de compte, vous n’avez pas besoin de parler de détritus, nous avons travaillé ensemble et ce fut une grande bataille“.